Премьера балета-триптиха «Сакральные танцы» пройдет в Алматы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Режиссер-хореограф Мукарам Авахри и талантливые солисты театра «Астана Балет» обращаются к теме духовной связи времен, воплощенную через язык современного танца. Триптих задуман как многослойное произведение, в котором переплетаются разные культурные и исторические пласты.

Первая часть триптиха, «Свадебка» на музыку Игоря Стравинского, открывает зрителю потаенные мысли и чувства новобрачных, когда свадьба становится не просто празднеством, а глубоким ритуалом. В этом году исполняется 101 год балету Стравинского «Свадебка», и театр вновь открывает мир его посланий и откровений.

Вторая часть QASH представляет собой размышление о том, что культура не укладывается в начертанные рамки, она всегда находится в движении. Истории народов не написаны один раз и навсегда, это вечная импровизация, каждый момент которой наполнен значением.

В этой части прозвучит композиция Le Retour de Molla Nasr’din группы Chemirani и вокальная партия Муштари Исламовой. Художественный концепт, разработанный Гузель Закир, дополняет эту часть особым визуальным стилем, который усиливает впечатление от происходящего на сцене.

Завершающая часть, «Рух», погружает зрителей в мир предков и их непрерывного стремления к движению и единения с природой. Атмосфера минувших эпох заполняет пространство, создавая ощущение сакрального и непостижимого.

В этой миниатюре зрители почувствуют связь времен, и то, как современность переплетается с образами прошлого и утраченного. Контрастность, порой кажущаяся несовместимой, усиливает эффект захватывающего путешествия во времени.

Благодаря музыке Абылая Әбілқасымұлы и группы Bugarabu, а также вокальной партии Венеры Уразбековой, зрители испытают единение с сюжетом и настроением постановки, осознавая глубокую духовную связь с нашими предками.

Триптих «Сакральные танцы» заставляет задуматься о вечных вопросах и предлагает зрителю погрузиться в мир духовных и культурных ценностей. Через танец и музыку происходит глубокое погружение в себя, что побуждает к поиску ответов на вечные вопросы о том, кто мы и для чего здесь.

Невероятные музыкальные ритмы, выразительные костюмы и мастерство артистов театра «Астана Балет» создают атмосферу, позволяющую зрителям погрузиться в мир сакрального танца, в котором каждый найдет для себя что-то близкое и вдохновляющее.