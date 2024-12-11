Премьера казахстанского режиссера открывает кинофестиваль «Бастау» в Алматы

Фото: instagram.com/alinka_mustafinka/profilecard/?igsh=MWRkZmlsaWw0ejk5cA==

Сегодня, 11 декабря в 18:30, в кинотеатре «Арман» состоится национальная премьера полнометражного документального фильма «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» в рамках Алматинского кинофестиваля дебютных фильмов «Бастау», передает Kazpravda.kz со ссылкой на кинокомпанию UVENT production

Впервые в истории фестиваль открывается документальной, а не игровой картиной, что стало прецедентом в истории казахстанского документального кино.

«Причем это не мировая премьера. Она состоялась на Международном кинофестивале в Пусане, а европейская — на кинофестивале в Турине, Италия. Эти факты также стали прецедентами в истории казахстанского документального кино, ведь до этого на обоих фестивалях участвовали исключительно игровые фильмы. Более того, казахстанская картина в последний раз участвовала в Туринском кинофестивале 20 лет назад», - отметили создатели.

Фильм был поддержан Национальным Фондом Кино Казахстана и частично профинансирован краудфандинг-компанией подписчиками режиссера в Instagram, а производством фильма занималась кинокомпания UVENT production www.uvent.kz

Это трогательная история трех поколений женщин одной семьи (мамы, бабушки и самого режиссера - Алины Мустафиной), отправившихся в путешествие из Казахстана через Татарстан в Польшу в поисках могилы прадеда, погибшего во Второй мировой войне. В течение всего road movie они ищут не только останки, но и восстанавливают утраченную связь между собой, ищут утраченное чувство дома и казахстанскую идентичность.

Алина Мустафина — казахстанский режиссер, журналист и писатель. Ее книга «Как уехать в Дубай и остаться там» стала бестселлером 2021 года в жанре нон-фишкн, изданная в ЭКСМО.

Алина получила образование в сфере журналистики и режиссуры в Казахстане, ОАЭ, Испании и Катаре. Ее предыдущие фильмы были отмечены наградами, включая лучший документальный фильм на Ajyal Film Festival и участие в Short Film Corner на Каннском кинофестивале.