Премьера казахстанского режиссера открывает кинофестиваль «Бастау» в Алматы

Кино, Культура
94
Гульмира Кунапия
корреспондент

Впервые в истории фестиваль открывается документальной, а не игровой картиной

Фото: instagram.com/alinka_mustafinka/profilecard/?igsh=MWRkZmlsaWw0ejk5cA==

Сегодня, 11 декабря в 18:30, в кинотеатре «Арман» состоится национальная премьера полнометражного документального фильма «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» в рамках Алматинского кинофестиваля дебютных фильмов «Бастау», передает Kazpravda.kz со ссылкой на кинокомпанию UVENT production

Впервые в истории фестиваль открывается документальной, а не игровой картиной, что стало прецедентом в истории казахстанского документального кино.  

«Причем это не мировая премьера. Она состоялась на Международном кинофестивале в Пусане, а европейская — на кинофестивале в Турине, Италия. Эти факты также стали прецедентами в истории казахстанского документального кино, ведь до этого на обоих фестивалях участвовали исключительно игровые фильмы. Более того, казахстанская картина в последний раз участвовала в Туринском кинофестивале 20 лет назад», - отметили создатели.   

Фильм был поддержан Национальным Фондом Кино Казахстана и частично профинансирован краудфандинг-компанией подписчиками режиссера в Instagram, а производством фильма занималась кинокомпания UVENT production www.uvent.kz

Это трогательная история трех поколений женщин одной семьи (мамы, бабушки и самого режиссера - Алины Мустафиной), отправившихся в путешествие из Казахстана через Татарстан в Польшу в поисках могилы прадеда, погибшего во Второй мировой войне. В течение всего road movie они ищут не только останки, но и восстанавливают утраченную связь между собой, ищут утраченное чувство дома и казахстанскую идентичность. 

Алина Мустафина — казахстанский режиссер, журналист и писатель. Ее книга «Как уехать в Дубай и остаться там» стала бестселлером 2021 года в жанре нон-фишкн, изданная в ЭКСМО. 

Алина получила образование в сфере журналистики и режиссуры в Казахстане, ОАЭ, Испании и Катаре. Ее предыдущие фильмы были отмечены наградами, включая лучший документальный фильм на Ajyal Film Festival и участие в Short Film Corner на Каннском кинофестивале.

«Фильм «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее дада» — это не просто история о поиске могилы предка, но глубокое путешествие трех поколений женщин. Это исследование памяти, идентичности и культурных корней в контексте многонационального Казахстана, где прошлое и настоящее переплетаются на фоне глобальных перемен.  Для нас, как продюсеров, этот проект — уникальная возможность показать, как личные истории становятся частью исторических событий, влияя на формирование нашей идентичности и восприятия мира», - поделилась продюсер фильма Еркежан Максут.

#кино #фильм #премьера #Бастау

Популярное

Все
О трендах, кадрах и науке госуправления
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
На принципах верховенства права
В целях устойчивого развития
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
1991-й: о чем свидетельствуют газетные архивы
Для эффективных решений важен диалог
Предупреждать, а не устранять
Родительство с большой буквы
Гарантия качественной медпомощи
«Здоровый образ жизни» для тенге
Опреснительные мощности удвоены
Свыше сотни бесценных артефактов обнаружены в урочище Сарытогай
Завершился международный тур VII олимпиады FEMO International
Обнаружены новые документы о великой откочевке казахов
Врачи на вес золота
Воздушная «скорая» спешит на помощь
Чтить Родину и закон
Игра объединила конфессии
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Где купить соғым в Астане
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Коммунальная перезагрузка
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Токаев утвердил закон о республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы
Камеры начали фиксировать среднюю скорость на дорогах Казахстана
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Грустные думки аграрные
Токаев прибыл в Баку

Читайте также

Фильм «Алга» завоевал две награды на фестивале в Иране
В Алматы проходит международный кинофестиваль Bastau
Рождественская сказка: казахстанские артисты балета отправя…
Победителей республиканского конкурса «Жас Канат. Балалар-2…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]