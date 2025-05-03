Фото: Комитет госдоходов РК

30 апреля года в ходе проверочных мероприятий на одной из нефтебаз Алматы обнаружены 177 100 литров ГСМ на сумму более 35 миллионов тенге. Продукция хранилась в резервуарах, бензовозах и пластиковых емкостях без соответствующих документов. Материалы переданы в департамент экономических расследований города Алматы для принятия процессуального решения.

25 апреля в результате внеплановой налоговой проверки в городе Семей (область Абай) выявлена незарегистрированная автозаправочная станция, которая осуществляла деятельность без постановки на налоговый учет. Изъято более 70 тонн нефтепродуктов, ориентировочной стоимостью

19 миллионов тенге.

Материалы также направлены в ДЭР области Абай.