Сегодня в Национальной академической библиотеке состоялась презентация книги поэта и журналиста Мусыркепа Сейдахмета «Жоқшы», а также творческая встреча «Кәусарын жырдың атқылап, тас жарып шыққан қайнармын», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Поэтический сборник «Жоқшы», изданный к 70-летнему юбилею автора, включает размышления о любви к родной земле, национальной идентичности и исторической памяти, духовных поисках и человеческом достоинстве.



В мероприятие приняли участие общественные деятели, писатели, журналисты и читатели.



Отметим, что в этом году книга была издана тиражом 3000 экземпляров в рамках государственного заказа и распределена по библиотекам страны.