Презентация книги казахстанского поэта и журналиста состоялась в Астане

Литература
37

Сегодня в Национальной академической библиотеке состоялась презентация книги поэта и журналиста Мусыркепа Сейдахмета «Жоқшы», а также творческая встреча «Кәусарын жырдың атқылап, тас жарып шыққан қайнармын», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Поэтический сборник «Жоқшы», изданный к 70-летнему юбилею автора, включает размышления о любви к родной земле, национальной идентичности и исторической памяти, духовных поисках и человеческом достоинстве.

В мероприятие приняли участие общественные деятели, писатели, журналисты и читатели.

Отметим, что в этом году книга была издана тиражом 3000 экземпляров в рамках государственного заказа и распределена по библиотекам страны.

#книга #презентация #литература #поэзия

Популярное

Все
Гендерное равенство должно быть системным
Познавать эпоху через творчество
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
«Әділет мектебі»: правовая культура начинается в школе
Образ жизни – участие в экспедициях
Соревновались юные спасатели
Патриотизм берет свое начало с родного очага
В учебном центре Погранслужбы прошел день открытых дверей
Жилищная сфера: необходимо совершенствование законодательства
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
Армия усиливает подготовку допризывников
Капля речку сбережет
В стране растет производство мяса
Большая трансформация требует большой ответственности
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
Ждем побед нашей сборной
«Жас сарбаз» объединяет сотни тысяч ребят
Европейский вектор
Ахмади уже в полуфинале
Исход дела решают детали
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ключевой ориентир – человекоцентричность
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Различают только по погонам
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

В Национальной академической библиотеке презентовали книгу …
Познавать эпоху через творчество
Вышло новое издание книги Баянгали Алимжанова «Абылай хан и…
В Алматы представлен сборник корейской прозы на казахском я…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]