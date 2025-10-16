Презентация в Торговой палате США

744
Гурий Шедин

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин вчера в Вашингтоне ознакомил американские деловые круги с политикой проактивного экономического роста Казахстана. Презентация состоялась в ходе заседания круглого стола, организованного Казах­станско-американским деловым советом (USKZBC) при Торговой палате США. Мероприятие прошло в преддверии ежегодных соб­раний Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.

фото с сайта Министерства нацэкономики РК

Американскую сторону на заседании представляли старший вице-президент по делам Ближнего Востока, Турции и Цент­ральной Азии Торговой палаты США Куш Чокси, топ-менеджеры ведущих корпораций, таких как Chevron, Brownstein, Bectel, ExxonMobil, Citi, Mastercard, Boeing, LanzaJet, и других.

Как отметил Серик Жумангарин, Казахстан и США сохраняют высокий уровень экономических отношений. В нашей рес­публике работают свыше 600 предприятий с учас­тием американского капитала. Американский бизнес представлен во всех ключевых отраслях – от финансов и энергетики до машиностроения, фармацевтики и логистики.

– Казахстан является прив­лекательной страной для американского бизнеса. ВВП страны в текущем году превысит 330 миллиардов долларов, что составляет около 60 процентов экономики Центральной Азии. По итогам 2024 года ВВП на душу населения превысил 14 тысяч долларов, а по паритету покупательной способности – свыше 44 тысяч, – подчеркнул Серик Жумангарин.

Вице-премьер представил ключевые направления новой политики проактивного экономического роста, направленной на обеспечение устойчивых темпов развития на уровне 5–6% в год. Данный рост планируется дос­тичь благодаря масштабному финансированию высокопроизводительных экспортных проектов по глубокой и средней переработке сырья и продукции АПК. Совокупный инвестиционный потен­циал данных направлений оценивается в более чем 100 млрд долларов.

– Для участия в масштабных проектах мы приг­лашаем ведущие меж­дународные компании с отраслевой экспертизой. Их вовлеченность будет способствовать не только повышению эффективности производств, но и развитию человеческого капитала, интеграции с глобальными технологичес­кими цепочками и укреп­лению репутации Казахстана как надежного партнера, – отметил Серик Жумангарин, пригласив американские компании к взаимовыгодному деловому партнерству.

#Вашингтон #Серик Жумангарин

