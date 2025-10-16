Презентация в Торговой палате США
Гурий Шедин
Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин вчера в Вашингтоне ознакомил американские деловые круги с политикой проактивного экономического роста Казахстана. Презентация состоялась в ходе заседания круглого стола, организованного Казахстанско-американским деловым советом (USKZBC) при Торговой палате США. Мероприятие прошло в преддверии ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.