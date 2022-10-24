Президент Казахстана провел встречу с Президентом Европейской комиссии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференции встретился с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Аkorda.kz.

Лидеры обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.