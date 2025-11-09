Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени

Президент
160

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил теннисистку Елену Рыбакину с блестящей победой на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Архивное фото: Акорда

«Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года.

Выражаю Вам искреннюю благодарность и сердечно поздравляю с этим великолепным достижением, которое останется в истории казахстанского и мирового тенниса.

По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан Указ о награждении Вас орденом «Барыс» III степени.

Желаю Вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан!» – говорится в поздравлении.

Как сообщалось, Елена Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA.

