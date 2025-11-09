Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA

Теннис
165

За счет этого она поднялась на пятое место в рейтинге и заработала рекордные $5,2 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат.ру

Фото: ФТК

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой представительницей Казахстана и Азии, которой удалось одержать победу на Итоговом турнире WTA с момента основания соревнований в 1972 году. В финале Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Рыбакина прошла турнир без поражений. Она одержала три победы на групповом этапе соревнований, обыграв американку Аманду Анисимову (6:3, 6:1), польку Игу Швёнтек (3:6, 6:1, 6:0), россиянку Екатерину Александрову (6:4, 6:4). В полуфинале турнира она оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (4:6, 6:3, 6:4).

Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки.

Елена Рыбакина заработала 5,2 млн долларов за победу на итоговом в Эр-Рияде.

#теннис #Елена Рыбакина #итоговый турнир WTA

