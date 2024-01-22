Президент обратил особое внимание на занятость и безопасность детей

Выступая на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость профилактики преступлений против несовершеннолетних, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото Kazpravda.kz

В частности, в прошлом году на 22% увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних. В выступлении указано на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ.

"Важнее всего жизнь, судьба и здоровье молодого поколения. Поручаю правительству тщательно проанализировать вопрос защиты детей от насилия и принять конкретные меры. Подростки не должны бездельничать. Необходимо способствовать тому, чтобы они уделяли больше внимания творчеству и спорту. Детей нужно приобщать к труду, привлекать к волонтерской деятельности. В этом деле недопустимо очковтирательство, – указал глава государства.



Вместе с тем, президент потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

"Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Кроме того, поручено поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству.

"Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме. Это единственная цель вашей работы против криминала. Бескомпромиссная борьба с криминалитетом – ваша прямая ответственность и служебный долг", – заявил лидер Казахстана.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, о том, что в Мажилис поступит законопроект по криминализации бытового насилия.