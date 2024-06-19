Президент одобрил три закона о масс-медиа – основной и сопутствующие поправки

Указы и распоряжения, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Новое, более широкое понятие «масс-медиа», включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О масс-медиа», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Закон разработан во исполнение поручения главы государства, данного в рамках Послания народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», о пересмотре закона о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

В новый закон вошли основные положения законов «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании», которые признаются утратившими силу.

В законе предусмотрен ряд новых положений.

Так, введено новое, более широкое понятие «масс-медиа», которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы.

Предусмотрено создание Единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика, включая предоставление грантов для негосударственных средств массовой информации, аккредитацию журналистов при государственных органах и организациях посредством упрощенного порядка аккредитации (автоматизированный процесс выдачи аккредитационных карт) и другие функции.

Установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов. Введено понятие «особый статус журналиста», под которым понимается статус журналиста, предусматривающий защиту его прав и свобод, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации, а также иные особые права, установленные Законом «О масс-медиа».

Установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде 1 года со дня опубликования таких сведений в СМИ.

Усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов.

Сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, что позволяет журналистам получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня.

В целях саморегулирования деятельности СМИ Законом предусмотрено создание общественно-профессиональных советов, которые могут быть организованы как на республиканском, так и на региональном уровнях.

Основной функцией данных советов является разработка Этического кодекса журналистов.

Усовершенствованы механизмы финансирования государственной информационной политики путем внедрения грантового финансирования.

В целях защиты интересов национального телерадиовещания увеличен еженедельный объем отечественных теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%.

Аналогично в еженедельном объеме увеличен объем количества отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов (исполнителей и отечественных радиопрограмм) с 2025 года – 55%, с 2027 года – 60%.

Снижен с 20 % до 10% объем ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах.

Установлен запрет на распространение и (или) размещение информации, пропагандирующей самоубийство, информации о способах и призывах к совершению самоубийства.

Также главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам масс-медиа» и Закон РК «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа».

Тексты законов публикуются в печати.

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