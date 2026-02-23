Собеседники подтвердили приверженность укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня
Глава государства провел телефонный разговор с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе разговора, состоявшегося по инициативе грузинской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-грузинских отношений. Собеседники подтвердили приверженность укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.
Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах с акцентом на приоритетные направления – транзитно-транспортные связи, энергетику и туризм. Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне.
Ранее глава государства принял министра внутренних дел Грузии Гелу Геладзе.