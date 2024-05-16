Президент поблагодарил страны ЦА за помощь в связи с наводнением в Казахстане

Международное сотрудничество, Президент
155
Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе выступления на встрече секретарей советов безопасности стран Центральной Азии, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность странам Центральной Азии за помощь, оказанную ими Казахстану в связи с наводнением, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку, рассматриваем ее как свидетельство истинной дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", – сказал глава государства.

На сегодня, по данным МЧС РК, по республике вернулись в свои дома 61 151 человек. В эвакопунктах остаются 5 365 человек, из них 2 318 детей.

Отведена и откачана вода из 11 270 жилых домов и 3 539 дворовых территорий. Откачано более 21,1 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7,9 млн мешкотар и 1, 5 млн тонн инертного материала.

На телефон горячей линии поступило 2 261 звонков.

 

#Токаев #паводки #Центральная Азия #благодарность #секретари #Собвез

Популярное

Все
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Древние секреты воспитания: ругать, благословляя
Вынесен приговор лесникам
Если строительство детских площадок – забота местных властей, то за их сохранность должны отвечать сами горожане
Где и кем бы ни работал – думай о тех, кто рядом
В Казахстане повышается спрос на экотуризм
Рисовая шелуха обрела вторую жизнь
Неприятные мелочи мешают учебному процессу
Борьба с нелегальными уличными торговцами не дает результата
Экономия в 400 километров
Начинается очередной этап приватизации
Костанайский военнослужащий удостоен медали «Шапағат» за вклад в развитие государственного языка
Почему молодежь не стремится стать историками и археологами?
Уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку
Состоялся торговый форум
Уникальный опыт
Гамма формы, мелодия цвета
В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами
Удивление от Вселенной
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снится война до сих пор
Век прожить – не поле перейти
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Мужество дедов – пример для внуков и правнуков
Никто не забыт
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
Голоса из прошлого
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Премьер возложил цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект

Читайте также

В Казани открыли Центр Абая
Следующая консультативная встреча лидеров ЦА пройдет в Аста…
Глава государства побеседовал с заместителем премьера Госсо…
Токаев призвал страны ЦА активно вовлекать Афганистан в рег…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]