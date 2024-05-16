Президент поблагодарил страны ЦА за помощь в связи с наводнением в Казахстане

В ходе выступления на встрече секретарей советов безопасности стран Центральной Азии, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность странам Центральной Азии за помощь, оказанную ими Казахстану в связи с наводнением, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку, рассматриваем ее как свидетельство истинной дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", – сказал глава государства.

На сегодня, по данным МЧС РК, по республике вернулись в свои дома 61 151 человек. В эвакопунктах остаются 5 365 человек, из них 2 318 детей.

Отведена и откачана вода из 11 270 жилых домов и 3 539 дворовых территорий. Откачано более 21,1 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7,9 млн мешкотар и 1, 5 млн тонн инертного материала.

На телефон горячей линии поступило 2 261 звонков.