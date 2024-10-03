Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Текст закона публикуется в печати, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

Как сообщалось ранее, в Закон «О дорожном движении» вводится понятие «средней скорости движения транспортного средства» и предусматривается порядок ее расчета, которая будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

Ожидается, что введение данного понятия позволит снизить скорость водителей на всем участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, а также уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скоростного режима. При этом «средняя скорость» будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически, только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути.

Также вводится обязательная государственная регистрация мопедов. По действующей норме регистрации подлежат мопеды с максимальной конструктивной скоростью более пятидесяти километров в час. Согласно же рассматриваемому закону, регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющим максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час.

Законом предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории «А1», а наличие категории «А» и «В» будет также подтверждать право на управление мопедом.

Также в отношении водителей, привлеченных к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения по статье 608 КоАП или за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по статье 613 КоАП, вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов для получения права управления транспортным средством в течение 7 и 8 лет соответственно. 

Нормы, касающиеся государственной регистрации мопедов, перехода деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку, вводятся в действие по истечении 6 месяцев после первого дня официального опубликования закона.

#президент #закон #скорость #мопеды

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