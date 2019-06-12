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Президент подписал указ об акимах Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об акимах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

"В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Республики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", – говорится в тексте указа.

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