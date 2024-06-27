Президент подписал закон по грузовым перевозкам между странами Организации тюркских государств
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Глава государства подписал закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Текст закона публикуется в печати.
Как сообщалось ранее, соглашение способствует развитию современных систем железнодорожного, водного и автомобильного транспорта, обеспечению предварительного обмена информацией для ускорения прохождения поездами таможенных процедур, а также внедрению цифровых технологий в отношении грузов.