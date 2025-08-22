Президент посетил бишкекскую школу-гимназию имени Кемеля Токаева

Президент
119

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили школу-гимназию №33 имени Кемеля Токаева, расположенную в Бишкеке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В годы Великой Отечественной войны в этом здании размещалось Фрунзенское военно-пехотное училище. Отсюда писатель Кемель Токаев был призван на фронт.

В мае нынешнего года Садыр Жапаров выступил с инициативой присвоить данному учебному заведению имя Кемеля Токаева.

В ходе посещения Глава государства побеседовал с педагогами и учащимися школы-гимназии.

#Токаев #Бишкек #школа-гимназия

