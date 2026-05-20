Токаев: Кения одна из самых динамично развивающихся и передовых стран Африки

Президент

В ходе переговоров с участием членов официальных делегаций были рассмотрены перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Кении провели переговоры в расширенном составе.

Глава нашего государства назвал Кению одним из важных и надежных партнеров Казахстана на Африканском континенте.

– Кения одна из самых динамично развивающихся и передовых стран Африки. Несмотря на то что географически нас разделяют огромные расстояния, нас связывает общий дух стремления к модернизации и уверенности в будущем. Казахстан расположен в самом сердце Евразии, а Кения является экономическим хабом Восточной Африки. Это имеет большое значение для расширения двустороннего партнерства. Вместе мы способны построить прочный мост между Центральной Азией и Африкой, объединив рынки, транспортные маршруты и инвестиционные потоки. Мы только что обсудили основные перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по международной повестке. Наши страны разделяют схожие позиции по глобальным вопросам, проводят миролюбивую внешнюю политику и последовательно выступают за миропорядок на принципах мультилатерализма. Казахстан готов претворить наше общее видение в конкретные взаимовыгодные проекты. Убежден, что соглашения, достигнутые в ходе сегодняшнего визита выведут отношения между Казахстаном и Кенией на качественно новый уровень, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил создать Деловой совет, который откроет новые возможности для взаимной торговли и инвестиций. 

Президент Кении отметил, что встреча с Касым-Жомартом Токаевым в 2023 году на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стала отправной точкой для дальнейшего укрепления отношений, заложенных еще в 1993 году.

– Ваше решение, г-н Президент, назначить постоянного посла в Найроби подчеркивает важность, которую Вы и Ваше Правительство придаете отношениям между Казахстаном и Кенией. Я хочу заверить Вас, что мой визит является целенаправленным шагом, призванным укрепить сотрудничество между нашими странами. Считаю, что имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли, – сказал Уильям Руто.

Стороны также обсудили перспективы углубления партнерства в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, транспорт и логистика, горнодобывающая промышленность, возобновляемые источники энергии, информационные технологии, электронное правительство, космическая отрасль, финансы и туризм.

В культурно-гуманитарной сфере было отмечено наличие значительного потенциала для налаживания тесных связей между высшими учебными заведениями двух стран, взаимной поддержки туристических инициатив, а также обмена опытом в сфере сохранения биоразнообразия.

#президент #Акорда #Кения

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
Евразийская цифровая повестка
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Основа духовного обновления общества
На стыке творчества и технологий
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Четверть века в академическом строю
Инвестиции в IT- индустрию
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Дождь заказывали?
Трансляций повелитель, сигнала властелин
На одном языке с природой
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Процесс пошел!
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Достойный путь генерала Уразова
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Президенту Кении вручили орден «Достық» I степени
Президент Кении прибыл в Казахстан с госвизитом
Токаев: История Золотой Орды является предметом многочислен…
Главам государств ОТГ презентовали цифровые решения GovТeсh

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]