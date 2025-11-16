Президент предложил продвигать единый туристический бренд Центральной Азии

Глава государства отметил, что упрочение культурно-гуманитарных связей остается ключевым приоритетом региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Он поздравил главу Узбекистана с успешным проведением генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

Президент подчеркнул важность сохранения общей историко-культурной идентичности, популяризации этнических видов ремесел и проведения регулярных совместных мероприятий.

Хорошие перспективы сотрудничества имеются в сфере кинематографии и продвижения наследия Великого шелкового пути через создание современных туристических кластеров и использование новых технологий.

"Полагаю, настало время активизировать совместные усилия в этой сфере и более эффективно координировать туристическую политику. Ранее высказывались предложения по развитию совместных туристических маршрутов по всему региону. Мы поддерживаем такие инициативы. Кроме того, предлагаем принять действенные меры по продвижению единого туристического бренда Центральной Азии. Правовой основой для наращивания сотрудничества может стать Соглашение о сотрудничестве в области туризма и создание единого туристического пространства стран Центральной Азии", – сказал президент.

Глава государства поделился своими впечатлениями от посещения Центра исламской цивилизации в Ташкенте и поддержал инициативу Шавката Мирзиёева по превращению данного центра в общую площадку для проведения научно-исследовательских работ.

#сотрудничество #Касым-Жомарт Токаев #Центральная Азия #VII консультативная встреча глав государств Центральной Азии

