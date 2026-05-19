Президент предложил запустить масштабный издательский проект по Золотой Орде

Такая инициатива прозвучала из уст Главы государства на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своей речи Президент призвал граждан переосмыслить роль богатого исторического наследия кочевой культуры.

«Недавно в Туркестане на саммите Организации тюркских государств я предложил создать Центр, посвященный популяризации степной цивилизации. Параллельно необходимо запустить масштабный издательский проект с привлечением зарубежных специалистов по Золотой Орде.Важно, чтобы академические исследования стали надежной базой для реализации различных проектов в креативной индустрии и медиасфере.В эпоху глобализации, тотальной цифровизации и искусственного интеллекта особую актуальность приобретает новое прочтение концепции номадизма, которая сейчас ярко воплощается в созидательном потенциале и невероятной пассионарности «цифровых кочевников», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение он выразил убежденность в том, что комплексное изучение традиций степной государственности, основанной на справедливости, открытости и диалоге культур, будет содействовать долгосрочному прогрессу всей Центральной Евразии.