Президент принял китайского посла Хань Чуньлиня

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как подчеркнул президент, Республика Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что дипломатическая миссия посла Хань Чуньлиня приходится на очень активный период развития двусторонних отношений, и подтвердил готовность казахстанской стороны придать дополнительный импульс всему спектру взаимодействия с Китаем.

В свою очередь посол, передав самые теплые слова приветствия и пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, отметил, что во многом благодаря активному политическому диалогу на высшем уровне вечное стратегическое партнерство двух стран достигло беспрецедентного уровня развития.

Хань Чуньлинь заверил Касым-Жомарта Токаева, что приложит все усилия для сохранения высокой динамики взаимоотношений и дальнейшего укрепления казахско-китайских многогранных связей.

В рамках встречи были обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки, включая перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.