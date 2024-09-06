Президент принял руководство фондов Арабской координационной группы

Как он отметил, АКГ зарекомендовала себя в качестве стратегического партнера Казахстана

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Саудовского фонда развития Султаном Абдулрахманом Аль-Маршадом, директором по операциям Фонда развития Абу Даби Аделем Абдуллой Халафом Шамсом Аль-Хосани, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития Рашаидом Аль-Бадером и управляющим по вопросам стратегических инвестиций Катарского фонда развития Хайя Бинтом Абдулрахманом Аль-Тани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что между Казахстаном и странами Залива сложились прочные и взаимовыгодные отношения в политической, торгово-экономической сферах. Кроме того, всестороннее сотрудничество с арабскими странами подкреплено конкретными договоренностями и соглашениями, которые были достигнуты в ходе взаимных визитов и переговоров на высшем уровне.

По его словам, Арабская координационная группа зарекомендовала себя в качестве стратегического партнера Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников встречи о запуске в Казахстане нового инвестиционного цикла с целью привлечения не менее 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году.

Руководители фондов Арабской координационной группы рассказали об успешных многосторонних и двусторонних переговорах с представителями правительства и бизнеса Казахстана по вопросам совместной реализации и финансирования ряда инфраструктурных и индустриальных проектов в приоритетных секторах экономики.