Президент призвал казахстанцев противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма

Выступая на сессии АНК, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что межэтническая политика нуждается в особом внимании и постоянном совершенствовании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: akorda.kz

Президент подчеркнул, что ни одна из стратегических задач государства не может быть выполнена без реализации задачи укрепления гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности страны.

«Необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв нашего единства и согласия. Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций.

В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности.

С учетом таких тенденций любой инцидент, имевший криминальный или бытовой характер, усилиями недоброжелателей может быть перенесен в межэтническую плоскость и привести к тяжелым последствиям. Поэтому мы, будучи ответственными гражданами, должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими, быть, в конечном счете, справедливыми», – сказал президент Казахстана.

Токаев добавил, что государство будет жестко пресекать в рамках закона все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве.

«Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону.

При этом каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за свои слова и действия. Нельзя поддаваться эмоциям, «вестись» на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны», – подчеркнул Токаев.