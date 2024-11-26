Президент произвел кадровые перестановки в армии Казахстана
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Касым-Жомарт Токаев подписал ряд распоряжений о кадровых перестановках в Вооруженных силах РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
Так, распоряжениями главы государства:
Жусупов Асан Куанышевич освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан;
Кучекбаев Мереке Матимович назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан;
Уштаев Куанышбек Ускенбаевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг».
Ибраев Ержан Вакасович назначен командующим войсками регионального командования «Юг», он освобожден от ранее занимаемой должности.