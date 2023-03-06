Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь

По поручению президента Казахстана в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирию была направлена гуманитарная помощь в объеме 50 тонн.

Фото пресс-службы МЧС РК

На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента Сирии Башара Аль-Асада, в которой он выражает благодарность за оказанную гуманитарную помощь сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«Сирийский народ высоко оценивает позицию Казахстана, который проявил высокое человеческое и нравственное чувство и взял на себя инициативу поддержать его в бедственном положении», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением президента Казахстана в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирию направлена гуманитарная помощь из государственного материального резерва в объеме 50 тонн.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тысяч человек. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах.