Президент Туркменистана прибыл в Астану

Международное сотрудничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сердар Бердымухамедов примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретил в столичном аэропорту главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Казахстан и Туркменистан поступательно расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. Так, за 5 лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза и только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за 6 месяцев т.г. составил $237,2 млн.

Перспективными направлениями для наращивания сотрудничества на сегодня являются газовая отрасль и транзитно-транспортная сфера, где реализуется ряд крупных проектов по реконструкции и строительству автомобильных дорог. Среди них строительство новой автомобильной дороги «граница Казахстана – Гарабогаз – Туркменбаши», протяженностью в 225 км и нового моста через залив Гарабогазгол.

Прорабатывается проект реконструкции участка автодороги «Жанаозен – гр. Туркменистана», протяженностью 165 км.

#Астана #Туркменистан #прибытие #Сердар Бердымухамедов

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