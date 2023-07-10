Президентские выборы прошли в Узбекистане

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В Узбекистане завершились президентские выборы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

В день выборов число проголосовавших граждан еще в 11 утра по местному времени превысило необходимый рубеж в 33%, поэтому политическая кампания была официально объявлена состоявшейся.

Помимо действующего президента в списке кандидатов были два партийных лидера и бывший председатель Верховного суда.

Согласно новым поправкам в Конституции Узбекистана, победивший кандидат будет управлять страной 7 лет вместо пяти.

Соответствующие изменения поддержало 90% населения на референдуме, прошедшем весной этого года.

"К большому удовлетворению наблюдателей, я думаю, и для организаторов выборов, никаких замечаний по процессу голосования нет, нарушений - тоже. Люди находят себя в списках. Этому помогла электронная система и составление списков, единого электронного списка избирателей. Всё идет очень четко, организованно. Это не может не радовать", - сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Основные результаты объявят сегодня, 10 июля.