Президенту Сербии представили казахстанские разработки и ИИ-стартапы

112

В рамках официального визита Президента Сербии в Казахстан Александр Вучич посетил выставку казахстанской оборонной промышленности, в том числе совместных казахско-сербских проектов в сфере ОПК, Международный финансовый центр «Астана» и Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

В МФЦА презентованы ключевые направления работы центра, включая инструменты по привлечению инвестиций, структурированию сделок, развитию рынка капитала и сопровождению международных проектов. Особое внимание уделено инфраструктуре сервисной поддержки бизнеса. Управляющий МФЦА Ренат Бектуров доложил, что совокупный объем привлеченных МФЦА инвестиций на сегодня превысил $20 млрд.

В центре Alem.ai Александр Вучич был ознакомлен с системным подходом Казахстана к развитию цифровой отрасли и ИИ-технологий.

Президенту Сербии были представлены отечественные разработки и ИИ-стартапы. В Astana Hub внимание уделено системе поддержки IT-стартапов и развитию сотрудничества с ведущими мировыми компаниями. Здесь же презентованы такие казахстанские стартапы, как BestVision – по разработке умных касок с АI-мониторингом, видеоаналитикой и трекингом для промышленности и горнодобычи; KazDream в области программного обеспечения, аналитики данных и ИИ; Documentolog – национальный облачный сервис для автоматизации электронного документооборота и др.

