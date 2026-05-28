Президенты Казахстана и России провели брифинг для представителей СМИ

Глава нашего государства отметил, что рассматривает государственный визит Президента Российской Федерации как исключительно важное событие в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России.

– Прежде всего, хочу поблагодарить Президента России за содержательную статью, опубликованную в преддверии нашей встречи. Этот материал воспринят в нашей стране с неподдельным интересом, поскольку содержит обширные фактические данные и выводы, имеющие большое значение для дальнейшего успешного развития сотрудничества на основе добрососедства и взаимного уважения. Не могу не высказать согласия с тезисом о том, что фундаментом казахстанско-российского взаимодействия является общая ответственность за стабильность и развитие всего евразийского пространства. Выражаю сердечную признательность за добрые слова в адрес Казахстана и высокую оценку проводимых в нашей стране реформ, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента Казахстана, нынешний визит наглядно продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве.

– Об этом говорят следующие объективные показатели: объем торговли прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов, по объему инвестиций, вложенных в экономику нашей страны, Россия вышла на первое место среди всех других государств. В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества было включено 177 проектов, из которых 122 вошли в операционный цикл, то есть были реализованы. Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией. Считали и считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом будущего развития. Уже сейчас, невзирая на все трудности санкционного характера, российская экономика по паритету покупательной способности, согласно данным основных международных финансовых институтов, вышла на четвертое место в мире и первое место в Европе. В прошлом году объем номинального валового внутреннего продукта России превысил 2,5 триллиона долларов – впечатляющий результат, – сказал Глава нашего государства.

По его словам, обладая несметными природными ресурсами, инженерной и научной элитой, квалифицированным рабочим персоналом, Россия никогда не утратит своих лидирующих позиций в глобальной экономике и, следовательно, будет играть заметную роль на мировой геополитической арене. Что касается перспектив сотрудничества наших стран, он особо отметил важное значение принятого сегодня Совместного заявления «О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России». Данный документ тщательно продуман, рационален с точки зрения целеполагания. В нем сформулированы опорные точки и долгосрочные ориентиры дальнейшего развития стратегического партнерства и добрососедских взаимоотношений наших стран

Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспрецедентно высокий качественный уровень двустороннего сотрудничества – это огромная заслуга российского лидера Владимира Путина

– Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, Вы последовательно проводите политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы. Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения. Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка, с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства. Казахстан искренне заинтересован в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. Наши государства по сути составляют основу огромного евразийского пространства, мы вместе работаем на благо прочной и неделимой безопасности Евразии. Нас объединяют исторические корни, культурные традиции, менталитет и, главное – самая протяженная граница в мире. Поэтому вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие это не пропагандистские лозунги, а сама суть мирного бытия наших народов, прочная гарантия их успехов во всех сферах общественной жизни. Мы в Казахстане это хорошо понимаем, должным образом воспринимаем, и поэтому считаем всестороннее сотрудничество с Россией приоритетным. Считаем работу в этом направлении святой обязанностью руководителей наших стран, как настоящих, так и будущих, потому что дружбе и сотрудничеству Казахстана и России альтернативы не существует, – подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, переговоры с участием представительных делегаций прошли в деловой и конструктивной атмосфере, состоялся продуктивный обмен мнениями по всем вопросам повестки дня, были достигнуты договоренности стратегического характера.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности в Евразии.

– В условиях непрекращающейся турбулентности в мировой политике особую ценность приобретают устойчивые, предсказуемые модели межгосударственного партнерства. Отношения между Казахстаном и Россией в полной мере отвечают этой цели, они выдержали испытание временем, и сейчас успешно противостоят вызовам новой эпохи. Наше многогранное партнерство базируется на масштабных проектах, приносящих практическую пользу народам двух стран. Устойчивость торгово-экономических связей, активность предпринимателей обеспечивают стабильный рост основных отраслей экономики в Казахстане и России. Только в агропромышленной сфере объем двусторонней торговли за последние пять лет увеличился на один миллиард долларов. Поступательно развивается инвестиционное сотрудничество. Как уже было сказано, Россия, стала лидером по прямым инвестициям в экономику Казахстана, общий объем вложений превысил 29 миллиардов долларов. В свою очередь казахстанские инвестиции в экономику России достигли 9 миллиардов долларов. Это тоже хороший показатель. В Казахстане успешно работают более 20 тысяч компаний с российским участием. Уверен в том, что Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который, как мы договорились, состоится 20 августа текущего года, придаст дополнительный импульс совместной работе по наращиванию потенциала казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, – полагает Президент Казахстана.

Президент Казахстана сообщил, что большое внимание в ходе переговоров было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству. В Казахстане и России регулярно и с большим размахом проходят перекрестные Дни культуры, которые наглядно демонстрируют богатую палитру общего духовно-культурного наследия. Полезными стали и экспертные встречи историков и политологов двух стран. В этом году состоится третий медиафорум Казахстана и России. Он содействует выстраиванию эффективного взаимодействия в информационной сфере.

– Подобные мероприятия необходимы с точки зрения обмена опытом для совместного противодействия дезинформации, попыткам посеять рознь между нашими странами и народами. Большое значение придаем успешн ому проведению третьих «Игр будущего», которые пройдут в Астане в июле-августе нынешнего года. Отдельно отмечу совместные проекты в сфере среднего образования. В Казахстане проведены две встречи талантов «Сириус», что свидетельствует о системной поддержке одаренной молодежи для подготовки кадров новой формации. В январе этого года в Алматы была заложена первая капсула на месте строительства центра «Сириус». Только что мы стали свидетелями аналогичной церемонии в Астане. Образовательные проекты центра «Сириус» могут стать своеобразной «визитной карточкой» нашего сотрудничества в гуманитарной сфере, они внесут большой вклад в усиление интеллектуального потенциала наших стран, – поделился ожиданиями Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит Президента России очень успешным и выразил уверенность, что он войдет в летопись стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран как событие особой важности.

– Подписанные документы и достигнутые договоренности отражают суть казахстанско-российского партнерства – объединить традиции дружбы и добрососедства с обоюдным стремлением к общему прогрессу во всех сферах общественной жизни. В завершение вновь выражаю искреннюю признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за его исторический по своему значению вклад в развитие казахстанско-российских отношений. С большим удовлетворением хочу подчеркнуть, что итоги Вашего государственного визита подтвердили особый характер многогранного межгосударственного сотрудничества. Нет сомнений в том, что совместными усилиями мы продолжим уверенную поступь по пути, ведущему к укреплению стратегического партнерства и союзничества во имя благополучия наших братских стран и народов, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Президент России подчеркнул деловой и конструктивный характер состоявшихся переговоров, соответствующих дружественным и добрососедским отношениям двух стран.