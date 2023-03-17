Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области

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В социальных сетях появилась информация, что в Алматинской области неизвестные жестоко избили девятиклассника, в результате чего он умер в больнице. В полиции заявили, что по данному факту проводятся следственные действия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как уточняется в одном из Telegram-каналов, трагедия произошла в Енбекшиказахском районе.

"В УП Енбекшиказахского района обратился местный житель с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему сыну. Обращение было зарегистрировано в ЕРДР по ст. 106 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). На следующий день несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении", - прокомментировали в ДП Алматинской области.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

"Протоколом осмотра трупа установлено, что на теле ребенка признаков насильственной смерти не имеется. Назначена судебно-медицинская экспертиза с постановкой вопросов, необходимых для установления причины смерти. Окончательное процессуальное решение по уголовному делу будет принято по завершению экспертного исследования", - добавили в пресс-службе областного ДП.

Иная информация, как отметили в ведомстве, в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.