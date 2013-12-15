Заместитель министра иностранных дел КНР Чэн Гопин также подчеркнул, что за последние два года взаимодействие между двумя странами получило динамичное развитие, и напомнил, что в текущем году состоялся исторический визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, в ходе которого главы двух государств определили дальнейшее направление продвижения двусторонних отношений.

Яркость и самобытность празднику придали выступления казахстанских творческих групп, исполнивших национальные музыкальные, вокальные и танцевальные номера. Участникам приема были также продемонстрированы видеофильмы и фотовыставка о Казахстане и казахстанско-китайском сотрудничестве.

Ануар КАЛМЫКОВ