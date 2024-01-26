Прием заявок на участие в жилищной программе для молодежи запустят в Астане

С 1 по 6 февраля 2024 года в Астане стартует прием заявок на участие в программе льготного кредитования «Елорда Жастары», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Прием заявок будет осуществляться электронно через портал birge.astana.kz с 1 февраля с 9.00 часов по 6 февраля до 23.59 часов. Программа позволяет приобрести собственную квартиру на первичном/вторичном рынке в столице через АО «Отбасы банк».

Всего банк предоставит 80 кредитных займов. Условия программы: максимальная сумма займа – 18 млн тенге; первоначальный взнос – 10%; ставка по займу - 5% годовых; срок кредитования - до 25 лет.

Общие требования: возраст, не достигший 35 лет на момент подачи заявки; наличие постоянной беспрерывной адресной регистрации в городе Астане за последний 1 год; отсутствие арендного жилья с правом выкупа, арендного жилья без права выкупа или жилья на праве собственности, за последние 5 лет и на момент подачи заявки; стаж официальной работы участника в выбранной сфере не менее последнего одного года на момент подачи заявления; наличие счета в АО «Отбасы банк» с накопленной суммой не меньше 1,8 млн тенге; наличие дохода от трудовой или предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев на каждого члена семьи до 6-кратной величины прожиточного минимума включительно (260 442 тг.).

Участие могут принять работники как госучреждений, так и частных организаций Астаны, по следующим сферам деятельности: медработники, учителя, спортсмены, научные сотрудники, журналисты, полицейские, спасатели и другие.

Подробную информацию можно получить в Центре жилья по адресу: Астана, пр. Республики, 32

8-776-198-29-70 (WhatsApp) – консультация по программе «Елорда Жастары», 109 (для мобильных) — iKomek, 300 (для мобильных) — АО «Отбасы банк».