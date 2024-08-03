Принц и принцесса Иордании впервые стали родителями

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Наследный принц Иордании Хусейн и принцесса Раджва Аль-Саиф впервые стали родителями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Девочку назвали Иман. В опубликованном видео Хусейн читал молитву, держа на руках новорожденную дочь.

«Пусть Бог сделает ее зеницей очей родителей», — говорится в заявлении, к которому представители семьи приложили трогательное видео.

Пара поженилась в Аммане 1 июня на традиционной исламской церемонии во дворце Захран, где родители принца, королева Рания и король Иордании Абдалла II, сыграли свадьбу в 1993 году. На торжестве присутствовало 1,7 тыс. гостей, в том числе члены европейских королевских семей. Вскоре после церемонии Королевский Хашимитский двор объявил, что Раджва официально стала принцессой.

В начале июля наследный принц Иордании Хусейн выложил милое фото с принцессой Раджвой Аль-Саиф. 30-летний Хусейн опубликовал фото, где королевская чета сидит на улице за обеденным столом. 30-летняя принцесса одета в розово-белую узорчатую рубашку, а ее супруг - в голубую футболку. В подписи к посту пара направила поздравления тем, кто отмечает исламский праздник Курбан-байрам.