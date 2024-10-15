Комплексная программа по улучшению бизнес-климата принята в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров проинформировал журналистов о проводимой правительством системной работе по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт правительства РК

Фото: Правительство РК

Принят Закон по вопросам ведения бизнеса, в рамках которого снижено административное давление на законопослушных предпринимателей и сокращено количество проверок. Работает Комплексная программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившая программы «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей».

«Принята Комплексная программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в рамках которой поддержка будет оказываться наиболее эффективным проектам с акцентом на обрабатывающую промышленность. Оптимизированы условия субсидирования, расширены возможности по таким инструментам, как гарантирование, синдицированное финансирование и облигационные займы, привлеченные через БВУ и отечественный фондовый рынок. За 9 месяцев действия обновленной программы мерами поддержки в виде субсидий и гарантий охвачено порядка 18 тыс. проектов», — отметил Нурлан Байбазаров.

Вице-премьер также сообщил о проводимой работе в рамках программ «Ауыл – Ел бесігі» и развития моногородов. На сегодня порядка 1,4 тыс. инфраструктурных проектов реализуются в более 500 сельских населенных пунктах, 30 проектов – в 18 городах.

По программе «С дипломом в село» в 2024 году предусмотрено 30 млрд тенге. На эти средства планируется выдать 3,6 тыс. льготных займов молодым специалистам.