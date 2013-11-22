Приняты поправки

Также депутаты приняли поправки в законодательство по вопросам организации и проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Как пояснил министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев, документ направлен на законодательное регулирование вопросов создания благоприятных условий для организации и проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», привлечения инвестиций в строительство соответствующей инфраструктуры, обеспечения безопаснос­ти посетителей и участников выставки, внедрения новых инновационных технологий, развития туристской отрасли и привлечения инвестиций в экономику Казахстана.

Закон о республиканском бюджете на 2013–2015 годы предусматривает корректировки, в результате которых неосвоенные средства бюджета будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в общей сумме 100 млрд. тенге.

Также сенаторы приняли поправки в законодательство по вопросам совершенствования бюджетного законодательства. Документ направлен на реализацию Концепции новой бюджетной политики, а также Концепции совершенствования Системы государственного планирования, ориентированной на результаты.

Принят Сенатом и Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по воп­росам налогообложения». Документом предусмотрено введение повышенных налоговых ставок на земли, которые не осваи­ваются в течение определенного периода после их предоставления. Кроме того, в нем содержатся нормы по повышению налогов на имущес­тво физических лиц, транспортные средства и ставок акцизов. Вместе с тем Законом преду­смотрены нормы, направленные на совершенствование вопросов налогового администрирования.

Кроме того, депутаты на пленарном заседании приняли Закон РК «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2014–2016 годы».

В Законе РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2014–2016 годы», также принятым палатой, на указанный трехлетний период гарантированный трансферт из Нацио­нального фонда определен в размере 1 380 млрд. тенге ежегодно.

В ходе обсуждения проекта Закона РК «О респуб­ликанском бюджете на 2014–2016 годы», сенаторы внесли изменения и дополнения в одобренный Мажилисом законопроект. Поправки предусматривают финансирование проектов, направленных на решение региональных воп­росов: в сфере образования, здравоохранения, транспорта, а также улучшение условий жизни населения и качественного обновления инфраструктуры жизнеобес­печения.

Кроме того, инициировано увеличение расходов на проведение капитального ремонта домов по Программе модернизации ЖКХ, на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, на развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы «Развитие моногородов на 2012–2020 годы», на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Также преду­сматривается дополнительное финансирование на развитие минерально-сырьевого комплекса, на проведение поис­ково-разведочных работ по месторождениям, а также для водообеспечения сел. Законопроект с поправками сенаторы вернули в Мажилис.

Лаура ТУСУПБЕКОВА