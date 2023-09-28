Приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы утвердили в Казахстане

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По итогам обсуждения и голосования Высшая научно-техническая комиссия одобрила все рассмотренные подходы.

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Высшей научно-технической комиссии под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели вопрос определения приоритетных направлений развития науки на 2024-2026 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Открывая заседание, глава Кабмина отметил, что накануне вышел релиз Глобального индекса инноваций-2023, формируемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO). Он охватывает около 80 показателей, в том числе касающихся науки, системы образования и инфраструктуры.

«Казахстан вошел в ТОП-3 инновационных экономик региона «Центральная и Южная Азия» после Индии и Ирана. Министерствам цифрового развития, науки и высшего образования следует продолжать работу по созданию необходимых условий для ученых и развитию инфраструктуры, чтобы наши позиции на мировой арене улучшались», — сказал Алихан Смаилов.

Глава МНВО Саясат Нурбек сообщил, что с учетом международного опыта, в частности, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Малайзии, Испании и других стран, а также стратегических задач, обозначенных главой государства в Послании народу и других программных документах, выработано 6 приоритетных направлений развития науки на ближайшие годы. Отдельно будет выделено направление по вопросам обеспечения национальной безопасности.

Данный список выглядит следующим образом: «Экология, окружающая среда и рациональное природопользование», «Энергия, передовые материалы и транспорт», «Передовое производство, цифровые и космические технологии», «Интеллектуальный потенциал страны», «Наука о жизни и здоровье» и «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса». В свою очередь, каждое из направлений содержит от 8 до 18 подразделов.

В целом в рамках обозначенных приоритетов будет уделено внимание вопросам рационального использования водных ресурсов, сохранения качества почв, обеспечения энергетической безопасности (включая теплоэнергетику), снижения выбросов парниковых газов и развития возобновляемых источников.

Наряду с этим планируется поддерживать исследования в сферах строительства, машиностроения, промышленности, транспортных технологий, робототехники, искусственного интеллекта, создания новых материалов, телекоммуникаций, медицины, фармацевтики, животноводства, земледелия, переработки и хранения сельхозпродукции и сырья, производства пищевых продуктов и т.д. Предусматриваются также фундаментальные и прикладные исследования в области естественных наук.

По итогам обсуждения и голосования Высшая научно-техническая комиссия одобрила данные подходы.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы распределения объемов финансирования по приоритетным направлениям на 2024-2026 годы и реализации научно-технических заданий.

 

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