Прививка от бюрократии

Ранняя и высокоточная диагностика онкологических заболеваний у отечественного здравоохранения стоит в числе приоритетов, но на практике эта идея может легко пострадать от бюрократических барьеров и случайных обстоятельств.

Скандал как инфоповод

Открытие алматинского Центра ядерной медицины (MIG Qazaqstan) в конце прошлого года вице-премьер Ералы Тугжанов посетил лично – в Правительстве он курирует развитие этого многообещающего направления в здравоохранении. Можно было ожидать, что презентация новой медорганизации станет первым и последним громким событием в ее жизни и дальше она потечет, как у тысяч других в своей отрасли. Однако в мае вокруг учреждения поднялся нехороший шум.

До общественности дошло, что центр, приняв в феврале 35 пациентов, все остальное время практически бездействовал. Суперсовременный ПЭТ – позитронно-эмиссионный томограф – только потреблял электроэнергию в спящем режиме, а сотрудники добросовестно выходили на свои рабочие места, но тем, кто обращался за обследованием, вежливо отказывали.

Причины простоя оказались не то в неловком стечении обстоятельств, не то в обычных бюрократических проволочках, но, как ни крути, убедительным не выглядят ни первое, ни тем более второе.

Юридически MIG Qazaqstan оформился еще в декабре, что позволило без промедлений, как утверждает директор центра Артем Востриков, подать заявку на конкурс для включения его в программу обязательного медстрахования. Теперь единственный способ получать постоянную оплату за обследованных и пролеченных граждан – состоять в реестре медорганизаций – поставщиков услуг в системе ОСМС.

– Но в январе случились известные события, – напоминает Артем Борисович. – Они на месяц отодвинули включение центра в региональный перспективный план развития здравоохранения, потом сменился аким и его заместители – и снова ожидание. В итоге план был подписан в конце апреля, а документы в фонд обязательного медстрахования мы смогли подать только в мае.

На днях стало известно, алматинский Центр ядерной медицины по итогам тендера попал в список «субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС» – с июня он начнет принимать пациентов по направлениям онкодиспансеров и получать за это финансирование от страховщика.

Нельзя погодить

Инцидент исчерпан, но решена ли проблема? Давайте посчитаем… Январские события длились ровно неделю, назначенный на пост в конце января аким живо «включился в режим», в феврале утряска нового административного аппарата в целом закончилась, словом, нужные чиновники всегда были на своих местах. Тогда вопрос: почему заявка MIG Qazaqstan несколько месяцев зависала в административных кабинетах, ожидая формальных, в сущности, согласований?

Примем, конечно, во внимание то обстоятельство, что городской акимат почти полгода работает в чрезвычайном режиме: в январских погромах он лишился не только собственного здания, но и многих баз данных. Так что вставшие перед новой властью задачи могли быть поважнее, чем простаивающий медцентр. Но стоит ли это говорить при людях, которым поставлен диагноз «онкология»?

Алматинский ПЭТ-центр – шестой по счету в Казахстане, его аналоги работают в Нур-Султане и Семее. Открытие подобных учреждений планируется по всей стране. И в общем виды на развитие этого направления в отечественном здравоохранении большие и серьезные.

– Пока мы используем только диагностические методики, – говорит Артем Востриков. – Причем это не первичная диагностика, а специфическая. То есть к нам направляют пациентов, которым уже поставлен онкологический диагноз. От наших специалистов требуется уточнить локализацию опухоли, ее границы, распространение метастазов. Это важнейшая информация для лечащего врача, она помогает правильно выбрать стратегию лечения и в дальнейшем следить за динамикой процесса.

Если очень упрощенно, то ПЭТ-исследование можно представить примерно так. Радионуклиды в составе специальных фармпрепаратов вводятся в организм человека и там начинают «фонить». Раковые клетки более восприимчивы к радиации, поэтому светятся они заметнее. Томограф фиксирует эту реакцию и выдает визуальную картинку с набором всех значимых характеристик новообразования.

Деньги имеют значение

Больший эффект радиомедицина сможет давать, когда наряду с диагностикой центры, подобные алматинскому, освоят терапевтические технологии. Радиофармпрепараты способны не только обнаруживать раковые клетки, но и уничтожать их, причем с высокой надежностью и избирательно, не травмируя здоровые ткани. В Семее начали использовать изотопы йода в лечении рака щитовидной железы. Но этого мало, поэтому сотни казахстанцев едут за рубеж, где радиология развивается несколько последних десятилетий.

MIG Qazaqstan – абсолютно частная коммерческая медорганизация. Строили его, оснащали, а теперь содержат инвесторы – российские и казахстанские. Но реализация проекта была бы невозможной без государственных гарантий и, прежде всего, на финансирование услуг медцентра в рамках страховой медицины.

Онкологическая служба в нашей стране включена в гарантированный объем медицинской помощи и для пациентов остается бесплатной на всех этапах. Система медстрахования позволила частным структурам входить и в такие «некоммерческие» отрасли здравоохранения, привнося туда инновационные технологии и современные стандарты качества. Продолжай государство развивать бюджетную медицину самостоятельно, наверняка получалось бы хуже: дольше, дороже и сложнее.

А так удобно всем: бизнес создает и содержит дорогостоящие объекты инфраструктуры, государство покупает у него готовые услуги, чтобы обеспечить ими граждан. Каждое обследование на ПЭТ-сканере в MIG Qazaqstan фонд медстрахования будет оплачивать согласно собственному тарифу – 268 тыс. тенге.

Потери от простоя и затраты на первых продиагностированных пациентов собственник MIG Qazaqstan понес сам. Разбираться в том, что это было – форс-мажор или обычная бумажная волокита – его представители не намерены. Хотя идея партнерских отношений в таких неприятных историях обычно больше всего и страдает.

Менять или пристраиваться

На громоздкую систему участия в программе ОСМС представители частного сектора жалуются систематически: сложно войти в реестр поставщиков медуслуг из-за множества регламентов и условий и запросто из него выпасть, допустив даже мелкую ошибку в отчетности. Собственники алматинского радиологического центра – не новички в своем деле, но и они застряли в бюрократическом болоте.

О дебюрократизации деятельности госаппарата Президент страны говорил в то время, когда заявка MIG Qazaqstan все еще ожидала резолюции в городском акимате. Теперь известно, что система закупа медицинских услуг по программе медстрахования тоже пройдет через ревизию на чиновничьи барьеры. В министерском приказе о порядке этих процедур могут упразднить положение об участии соискателей в регплане по развитию здравоохранения и необходимости согласования заявочного пакета документов с местными органами власти.

– А это на 40% облегчает процедуру, – подсчитывает директор MIG Qazaqstan. – Она станет намного проще и понятнее.

Понятные и простые условия – пожалуй, самые привлекательные стимулы для взаимодействия бизнеса с государственным аппаратом. А в том, что подобное сотрудничество в не меньшей степени интересно и выгодно самому государству, сомневаться не приходится.

– Потребность в наших услугах огромная. По данным Минздрава, охват диагностикой фармпрепаратами в Казахстане всего 4%, при том что в ней нуждаются от 30 до 40% пациентов с онкологическим диагнозом. Пока возможностей всех ПЭТ-центров Казахстана хватает, чтобы закрывать этот спрос меньше чем наполовину.

До конца года алматинский Центр ядерной медицины в рамках программы гарантированного объема медицинской помощи ФСМС намерен принять на обследование 1 650 пациентов из города и ближайших областей. В следующем году заявка на финансирование из фонда медстрахования будет составлена из расчета не менее 4 тыс. исследований в год. Аналогичные диагностические учреждения в скором времени планируется открыть в Караганде, Уральске, Шымкенте.