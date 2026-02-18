Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жетысу суд вынес решение по 28-летней женщине, которая избила и привязала к батарее собственного ребёнка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК

Мать освободили от уголовной ответственности. Суд признал её невменяемой.

Шокирующий инцидент произошёл в Жаркенте месяц назад. Четырёхлетний ребёнок забыл выключить воду, и женщина решила наказать сына. Она привязала малыша к батарее, пинала и била половником.

Происходящее снимала на телефон знакомая семьи по просьбе отца. Позже мужчина сдал жену полиции. А двоих детей, 4 и 2 лет, отправили в Центр поддержки семьи в Талдыкорган.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы стало ясно, что мать страдает умственной отсталостью и не могла осознавать опасность своих действий. Женщину направили на принудительное лечение.

«Экспертизой было установлено, что в период совершения деяния подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий», – сообщил пресс-секретарь суда области Жетысу Нурсултан Орынбасаров.

С учетом изложенного, суд освободил подсудимую от уголовной ответственности и применил к ней принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.