Проблемы гражданской авиации поднял в Сенате депутат Жусип

Сенат,Гражданская авиация
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сенатор предложил ряд конкретных мер для улучшения ситуации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенатор Нурторе Жусип в своем депутатском запросе обратился к правительству с предложением обратить особое внимание на ключевые проблемы гражданской авиации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Он подчеркнул необходимость тесного взаимодействия Министерства транспорта и Министерства науки и высшего образования для разработки и реализации комплексных мер, направленных на повышение безопасности и конкурентоспособности отрасли.

«Сегодня мы сталкиваемся с рядом серьезных вызовов, таких как слабая инфраструктура аэропортов, высокие цены на топливо и авиабилеты, а также недостаточное количество предложений от бюджетных авиаперевозчиков. Но особенно остро стоит вопрос подготовки специалистов. Глобальные тренды, включая цифровизацию, использование искусственного интеллекта и беспилотных систем, требуют качественно нового подхода в обучении. Мы должны обеспечить Академию гражданской авиации всем необходимым для подготовки кадров мирового уровня», - отметил Нурторе Жусип.

Сенатор предложил ряд конкретных мер для улучшения ситуации. В частности, речь идет о проведении сертификации Академии гражданской авиации по стандартам EASA и создании центра беспилотной авиации для подготовки специалистов, отвечающих требованиям времени.

«Необходимо также обеспечить развитие инфраструктуры Академии, включая строительство специализированного аэродрома, обновление и расширение учебно-лабораторной базы, а также оснащение современными тренажерами. Ввести норму целевого финансирования, предусматривающую отчисления от доходов за использование воздушного пространства на развитие авиационной отрасли. Этот подход можно позаимствовать из успешной практики обязательных инвестиций в науку в сфере недропользования.

Создать конкурентные условия для преподавателей, включая повышение квалификации и привлечение ведущих отечественных и зарубежных экспертов для обучения. Предоставить Академии гражданской авиации особый статус, что подчеркнет ее стратегическую роль в подготовке специалистов для отрасли», - озвучил сенатор.

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