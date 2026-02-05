Проблемы штрафом не решить

Крупным планом
3
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Из года в год откладывается выполнение мероприятий, имею­щих стратегическое значение для улучшения экологической ситуации в регионе.

фото автора

Фактическая динамика в этой сфере указывает на отсутствие системной работы и должного контро­ля со стороны местной исполнительной власти, считают в департаменте экологии по ЗКО.

– Министерством экологии и природных ресурсов проведен анализ исполнения мероприятий по охране окружающей среды в регионе за 2022–2024 годы, а также хода реализации текущего трехлетнего плана. Результаты свидетельствуют о систематическом невыполнении ключевых природоохранных мероприятий, предусмотренных программными документами и требованиями Экологического кодекса, – отметил руководитель департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев.

По его словам, на 2022–2024 годы было запланировано 51 мероприятие, финансируемое из бюджета области, на общую сумму 23,9 млрд тенге. Из них реализовано 23 пункта на 13,1 млрд тенге. Неисполненными остались разработка проекта Целевых показателей качества окружающей среды по ЗКО, строительство новых полигонов твердых бытовых отходов в Уральске и Аксае, рекультивация действующих, а также организация полигона ТБО в селе Чапаево.

– Кроме того, требуется полная реконструкция канализационно-очистных соо­ружений города Аксая, строительство сетей и сооружений оборотного водоснабжения в Уральске. Неисполненные пункты автоматически перенесены в очередной план, при этом добавлены новые направления, включая разработку проекта Сводного тома предельно допус­тимых выбросов для городов Уральск и Аксай, строительство полигонов ТБО в селах Казталовка и Жалпактал, ликвидацию незаконных свалок и истори­ческих загрязнений, – подчеркнул Мурат Ермеккалиев.

Подавляющее большинство поселковых свалок не огорожено. Легкие фракции мусора разносятся ветром на километры. А в некоторых селах и вовсе нет специально отведенных мест сбора ТБО, мусорных контейнеров, не заключены договоры с населением на вывоз мусора.

Отсутствие налаженной системы управления ТБО приводит и к возникновению стихийных свалок. По словам самих сельчан, очистка такой загрязненной территории зачастую проводится формально. Груды мусора периоди­чески просто сдвигают ковшом трактора в овраги, под яры. Так, в прошлом году жители одного из пригородных сел рассказали журналистам, что вывоз ТБО возложен на самих сельчан, а рядом с участком, где традиционно скапливается мусор, у грунтовой дороги, разделяющей поле и глубокий овраг, время от времени появляется табличка, информирую­щая о штрафе за незаконный сброс строительного, крупногабаритного и хозяйственного мусора в контейнеры, предназначенные для ТБО...

По данным космического мониторинга за 2025 год, на территории области выявлены 183 места несанкционированного размещения отходов, в том числе 31 – на территории областного центра. Из выявленных только 154 свалки ликвидированы.

Несвоевременную ликвидацию стихийных свалок, как и устранение 14 исторических загрязнений, включенных в реестр по ЗКО, в акиматах объясняют отсутствием финансирования. Должностные лица периодически привлекаются к административной ответственности, выплачивают штрафы. Но воз экологических проблем и ныне там.

– По требованиям пункта 7 статьи 29 Экологического кодекса РК все поступ­ления за эмиссии в окружающую среду подлежат целевому использованию исключительно на природоохранные мероприятия, – комментирует ситуацию Мурат Ермеккалиев. – За последние четыре года в местный бюджет от природопользователей области поступило свыше десяти миллиардов тенге. Несмотря на такие немалые средства, ни одно мероприятие в области, предусмотренное Стратегическим планом Министерства экологии и природных ресурсов в части выбросов, сбросов и управления отходами, за указанный период не реализовано.

За семь лет на территории области не введено в эксплуатацию ни одного нового полигона ТБО. Особую обеспокоенность в департаменте экологии вызывает многолетнее отсутствие продвижения по проектам строительства полигонов ТБО в тех селах (Чапаево, Казталовка и Жалпактал), где уже имеются разработанные технико-экономические обоснования и проектно-сметная документация. Совокупная стоимость строи­тельства не превышает 1 млрд тенге. Но в случае если реализация проектов и дальше будет откладываться, акиматам придется вновь тратить немалые бюджетные средства на корректировку документации.

