Искусственный интеллект улучшает качество жизни

Статьи,Крупным планом
1
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Новые технологии помогают следить за состоянием дорог и зеленых насаждений

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Год цифровизации и искусственного интеллекта, стартовавший в Казахстане, дает регионам карт-бланш на разработку и внедрение полезных IT-проектов. И Карагандинская область здесь претендует на позицию лидера.

Регион богат технарями, которых растят в здешнем Политехе и продвигают в региональном IT-хабе «Терриконовая долина». Последний объединяет молодых программистов, стартап-команды и профессионалов Digital-сферы, способствующих росту технологических инициатив. А их в Караганде немало. Расскажем о тех, аналогов которым в Казахстане пока нет.

Больше всего IT-проектов внедрено в сфере дорожной инфраструктуры. Один из них – это Единая система управления светофорными объектами. Сейчас к ней подключено более 200 дорожных объектов, расположенных в Караганде. Они в режиме онлайн передают информацию о цвете сигнала светофора и времени его переключения, что отображается в мобильном навигаторе «Яндекса». Это удобно для водителей: они могут заранее планировать маневры, а значит, не создавать аварийные ситуации.

К сожалению, пока умные светофоры не могут бороться с заторами на дорогах в масштабе целого города. Однако они способны регулировать транспортные потоки на особо загруженных перекрестках. Это происходит благодаря установленным там видеокамерам, обладающим функцией машинного зрения.

– В Караганде десять перекрестков обеспечены интеллектуальной системой. Это не искусственный интеллект, а определенные алгоритмы, которые мониторят количество машин на дорогах, – объясняет руководитель управления информатизации, оказания госус­луг и архивов Карагандинской области Константин Ильницкий. – Согласно им, для основной трассы по умолчанию горит зеленый свет. И только когда по второстепенной дороге к перекрестку подъезжает определенное количество машин, система переключает сигнал светофора, чтобы их пропустить.

Другая цифровая инициатива – JolScan – тоже реализуется в интересах автомобилистов. В ее рамках на 80 машинах скорой помощи и нескольких автобусах установлены видеокамеры, которые во время движения транспорта сканируют дорогу и «замечают» изъяны: ямы на асфальте, открытые люки колодцев, сломанные знаки и неисправные светофоры. Информация об их дислокации вместе с фотографией отображается на электронной карте города, доступ к которой есть у госорганов. На основе этих данных потом проводится ремонт дорог и инфраструктуры.

– Здесь нейронная сеть у нас уже обучена. Распознавание дорожных дефектов с ее помощью идет сразу, на борту машины, а не на сервере, – отмечает Константин Ильницкий. – Это позволяет экономить время и трафик.

Еще один цифровой проект, который придется по нраву водителям, называется ParkKing.kz. В нем объединена работа видеокамер наружного наблюдения и искусственного интеллекта. Первые фиксируют автостоянки возле торговых центров и соцобъектов, а второй определяет свободные парковочные места. Они в программе обозначаются зеленым цветом. Пока этот сервис находится в разработке. Его планируется запустить в нынешнем году, причем не только в виде компьютерной программы, но как мобильное приложение. Оно значительно облегчит водителям поиск места для парковки.

Надо отметить, что искусственный интеллект сегодня внедряют и в работу карагандинских госслужащих. В частности, он помогает им отслеживать цены на социально значимые продукты питания. Для этого разработан сервис krgprice.kz. Он собирает информацию с сайтов супермаркетов, а потом выдает ее госорганам в виде сводок и отчетов. Это позволяет чиновникам проводить анализ ситуации на потребительском рынке и оперативно реагировать на повышение цен.

– Здесь мы используем парсинг – это процесс автоматического сбора данных из Интернета. С его помощью агрегируются цены на социально значимые продукты питания, – комментирует глава управления информатизации. – А нейронная сеть нам нужна для того, чтобы из различных видов продовольственных товаров выбрать именно тот, который входит в перечень СЗПТ. Ведь в супермаркете могут продавать десять видов риса, а нам для мониторинга цен нужен только один – круглозерный.

Другой сервис, который успешно используют госорганы, создан в рамках национальной экоакции «Таза Қазақстан». По форме это мобильное приложение, а по сути – база данных зеленых насаждений Караганды. В нее внесена информация о почти 800 тыс. деревьев, которые растут в черте города, с их фотографиями, координатами и характеристиками.

Искусственный интеллект, обработав эти данные, определил породы деревьев, санитарное состояние и даже дал рекомендации по уходу. Теперь их могут использовать местные дендрологи и экологи.

А еще искусственный интеллект в Караганде используют для мониторинга земель и выявления их самозахвата. Создавая его, специалисты сначала с помощью дрона провели аэрофотосъем­ку на местности, а потом нанесли на снимки границы земельных участков и стали обучать нейросеть. Ее научили «видеть» такие места, где постройки выходят за обозначенные пределы или вовсе располагаются на государственной земле. Нейросеть выделяет их красным цветом. Таким образом, сотрудники земельной инспекции не выходя из кабинетов получают основания для проведения проверки.

Получается, что нейронные сети, анализируя большие массивы информации, помогают нам более оперативно и взвешенно принимать решения. А от них в конечном счете зависят общественная безопасность и качество жизни.

#Казахстан #технологии #ИИ

Популярное

Все
Лесники подкармливают диких животных
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Железная Анна
«Страна Любви – великая страна»
В шаге от триумфа
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
У хозяев приз «За лучшую технику»
Инженер из Кокшетау разработал оригинальную универсальную жатку
Борьба с распространением наркотиков не прекращается ни на минуту
Молодежь – движущая сила модернизации страны
Для досуга и занятий спортом
В Уштобе открыт новый зал бокса
Конфигурация изменяется – ставки растут
Гримасы мракобесия
Реестр коррупционеров, статья за намек на взятку и поддержка общества
Фронтовой медсестре Анне Котовой исполнилось 102 года
Курс на системное обновление
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Все дело в пене из полиуретана
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Алматы сносят 4-этажное здание
Токаев предложил назвать будущий парламент Курултаем
Как выбрать налоговый режим в 2026 году: подать уведомление нужно до 1 марта
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Грандиозные поединки
Низкий поклон героям
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Курс на системное обновление
Реестр коррупционеров, статья за намек на взятку и поддержк…
Конфигурация изменяется – ставки растут
Борьба с распространением наркотиков не прекращается ни на …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]