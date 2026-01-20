Год цифровизации и искусственного интеллекта, стартовавший в Казахстане, дает регионам карт-бланш на разработку и внедрение полезных IT-проектов. И Карагандинская область здесь претендует на позицию лидера.

Регион богат технарями, которых растят в здешнем Политехе и продвигают в региональном IT-хабе «Терриконовая долина». Последний объединяет молодых программистов, стартап-команды и профессионалов Digital-сферы, способствующих росту технологических инициатив. А их в Караганде немало. Расскажем о тех, аналогов которым в Казахстане пока нет.

Больше всего IT-проектов внедрено в сфере дорожной инфраструктуры. Один из них – это Единая система управления светофорными объектами. Сейчас к ней подключено более 200 дорожных объектов, расположенных в Караганде. Они в режиме онлайн передают информацию о цвете сигнала светофора и времени его переключения, что отображается в мобильном навигаторе «Яндекса». Это удобно для водителей: они могут заранее планировать маневры, а значит, не создавать аварийные ситуации.

К сожалению, пока умные светофоры не могут бороться с заторами на дорогах в масштабе целого города. Однако они способны регулировать транспортные потоки на особо загруженных перекрестках. Это происходит благодаря установленным там видеокамерам, обладающим функцией машинного зрения.

– В Караганде десять перекрестков обеспечены интеллектуальной системой. Это не искусственный интеллект, а определенные алгоритмы, которые мониторят количество машин на дорогах, – объясняет руководитель управления информатизации, оказания госус­луг и архивов Карагандинской области Константин Ильницкий. – Согласно им, для основной трассы по умолчанию горит зеленый свет. И только когда по второстепенной дороге к перекрестку подъезжает определенное количество машин, система переключает сигнал светофора, чтобы их пропустить.

Другая цифровая инициатива – JolScan – тоже реализуется в интересах автомобилистов. В ее рамках на 80 машинах скорой помощи и нескольких автобусах установлены видеокамеры, которые во время движения транспорта сканируют дорогу и «замечают» изъяны: ямы на асфальте, открытые люки колодцев, сломанные знаки и неисправные светофоры. Информация об их дислокации вместе с фотографией отображается на электронной карте города, доступ к которой есть у госорганов. На основе этих данных потом проводится ремонт дорог и инфраструктуры.

– Здесь нейронная сеть у нас уже обучена. Распознавание дорожных дефектов с ее помощью идет сразу, на борту машины, а не на сервере, – отмечает Константин Ильницкий. – Это позволяет экономить время и трафик.

Еще один цифровой проект, который придется по нраву водителям, называется ParkKing.kz. В нем объединена работа видеокамер наружного наблюдения и искусственного интеллекта. Первые фиксируют автостоянки возле торговых центров и соцобъектов, а второй определяет свободные парковочные места. Они в программе обозначаются зеленым цветом. Пока этот сервис находится в разработке. Его планируется запустить в нынешнем году, причем не только в виде компьютерной программы, но как мобильное приложение. Оно значительно облегчит водителям поиск места для парковки.

Надо отметить, что искусственный интеллект сегодня внедряют и в работу карагандинских госслужащих. В частности, он помогает им отслеживать цены на социально значимые продукты питания. Для этого разработан сервис krgprice.kz. Он собирает информацию с сайтов супермаркетов, а потом выдает ее госорганам в виде сводок и отчетов. Это позволяет чиновникам проводить анализ ситуации на потребительском рынке и оперативно реагировать на повышение цен.

– Здесь мы используем парсинг – это процесс автоматического сбора данных из Интернета. С его помощью агрегируются цены на социально значимые продукты питания, – комментирует глава управления информатизации. – А нейронная сеть нам нужна для того, чтобы из различных видов продовольственных товаров выбрать именно тот, который входит в перечень СЗПТ. Ведь в супермаркете могут продавать десять видов риса, а нам для мониторинга цен нужен только один – круглозерный.

Другой сервис, который успешно используют госорганы, создан в рамках национальной экоакции «Таза Қазақстан». По форме это мобильное приложение, а по сути – база данных зеленых насаждений Караганды. В нее внесена информация о почти 800 тыс. деревьев, которые растут в черте города, с их фотографиями, координатами и характеристиками.

Искусственный интеллект, обработав эти данные, определил породы деревьев, санитарное состояние и даже дал рекомендации по уходу. Теперь их могут использовать местные дендрологи и экологи.

А еще искусственный интеллект в Караганде используют для мониторинга земель и выявления их самозахвата. Создавая его, специалисты сначала с помощью дрона провели аэрофотосъем­ку на местности, а потом нанесли на снимки границы земельных участков и стали обучать нейросеть. Ее научили «видеть» такие места, где постройки выходят за обозначенные пределы или вовсе располагаются на государственной земле. Нейросеть выделяет их красным цветом. Таким образом, сотрудники земельной инспекции не выходя из кабинетов получают основания для проведения проверки.

Получается, что нейронные сети, анализируя большие массивы информации, помогают нам более оперативно и взвешенно принимать решения. А от них в конечном счете зависят общественная безопасность и качество жизни.