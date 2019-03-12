Пробы воды из реки Урал полностью соответствуют гигиеническим нормам – ДООЗ Атырауской области
Лаура Тусупбекова
Специалисты Департамента общественного здоровья Атырауской области ведут тщательный мониторинг состояния воды в реке Урал, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области, в связи с массовой гибелью рыбы на реке Урал, с 6 декабря прошлого года и по сегодняшний день специалисты Департамента охраны общественного здоровья изучают состояние воды в лаборатории Национального центра экспертизы.
"Были взяты пробы воды с реки Урал и водоочистных сооружений. Результаты исследований показали, что взятые пробы воды полностью соответствуют гигиеническим нормам. Вода пригодна для употребления", – сообщила руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными и коммунальными объектами Департамента оxраны общественного здоровья Атырауской области Айгуль Искакова.
По ее словам, в связи с потеплением, из-за таяния льда в реке, пробы воды берутся ежедневно. Проводится тщательный анализ качества и состава воды.
Напомним, что по факту гибели рыбы в реке Урал было заведено два уголовных дела. В данное время ведется следствие, которое определит виновных в произошедшем. Сотрудники полиции и ветеринары контролируют точки сбыта рыбной продукции. Случаев отравления рыбой или водой среди населения зафиксировано не было.
В ближайшие дни, после того как река будет освобождена ото льда, чисткой русла займутся профессионалы из рыболовецких кооперативов, которые будут очищать реку с помощью специальных приспособлений.