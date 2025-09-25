Чашку ароматного напитка продали за 670 долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сеть кофеен Roasters из Дубая была официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самую дорогую чашку кофе в мире.

Кофе был приготовлен методом pour-over и подан в хрустальном бокале ручной работы. Для его создания использовались редкие зерна панамского сорта Geisha, выращенные на плантации Hacienda La Esmeralda. Эти зерна известны своим уникальным сочетанием цветочных, фруктовых и цитрусовых ароматов.

Уточняется, что перед установлением рекорда кофейня совершила громкую покупку на международном аукционе: всего через неделю после своего основания стартап из Дубая приобрел всю 20-килограммовую партию этого элитного кофе за $604 тыс.

Представитель Книги рекордов Гиннесса, выступая на церемонии, подчеркнул, что этот рекорд устанавливает новый стандарт качества для кофе класса люкс по всему миру.