Проданная в Дубае чашка кофе попала в Книгу рекордов Гиннесса

В мире,Lifestyle
54
Айман Аманжолова
Айман Аманжолова

Чашку ароматного напитка продали за 670 долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сеть кофеен Roasters из Дубая была официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самую дорогую чашку кофе в мире.  

Кофе был приготовлен методом pour-over и подан в хрустальном бокале ручной работы. Для его создания использовались редкие зерна панамского сорта Geisha, выращенные на плантации Hacienda La Esmeralda. Эти зерна известны своим уникальным сочетанием цветочных, фруктовых и цитрусовых ароматов.

Уточняется, что перед установлением рекорда кофейня совершила громкую покупку на международном аукционе: всего через неделю после своего основания стартап из Дубая приобрел всю 20-килограммовую партию этого элитного кофе за $604 тыс.

Представитель Книги рекордов Гиннесса, выступая на церемонии, подчеркнул, что этот рекорд устанавливает новый стандарт качества для кофе класса люкс по всему миру.

 

 

