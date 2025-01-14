Продавца жидкости для вейпов суд принудительно отправил трудиться в Астане

Он создал цех по производству никотиносодержащей жидкости для вейпов и продавал ее в магазинах города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вступившим приговором суда житель столицы осужден за незаконное предпринимательство к 1 году ограничения свободы с привлечением к принудительному труду на 100 часов в течение всего срока, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК

Согласно материалам дела, злоумышленник реализовал незаконно произведенную продукцию в различных магазинах по продаже вейпов на общую сумму 64,4 млн тенге.

Прокуратурой столицы в судебном порядке инициирован гражданский иск по взысканию с виновного в доход государства всей суммы незаконно полученного дохода.

Решением суда иск прокурора города удовлетворен и с ответчика взыскана сумма незаконно полученного дохода в полном объеме. Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, с 20 июня 2024 года в Казахстане действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет.