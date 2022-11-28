Продавца "полицейских" удостоверений задержали в Актобе

Местный житель с помощью компьютера, цветного принтера и ламинатора, изготавливал поддельные удостоверения полицейских, которые сбывал населению.

Фото: polisia.kz

В Актобе сотрудники управления собственной безопасности областного департамента полиции пресекли преступную деятельность по изготовлению и реализации поддельных служебных удостоверений сотрудников органов внутренних дел, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установлено, местный житель с помощью компьютера, цветного принтера и ламинатора, изготавливал поддельные удостоверения полицейских, которые сбывал гражданскому населению.

При обыске в его квартире, помимо оргтехники, было изъято более сотни обложек для удостоверений сотрудников МВД.

Подозреваемый был задержан при проведении специальных оперативных мероприятий после продажи "корочки" оперуполномоченного уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело, принимаются меры по установлению и изъятию поддельных полицейских удостоверений, которые успел изготовить и реализовать подозреваемый, добавили в полиции.