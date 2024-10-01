Продажи валюты из Нацфонда за сентябрь составили 945 млн долл. США

Банки и финансы
94
Гульмира Кунапия
корреспондент

Информацию по валютному рынку обновил Нацбанк, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным главного банка страны, за сентябрь курс тенге укрепился на 0,1%, до 481,11 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 210 до 222 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за сентябрь составили 945 млн долл. США.

Доля продаж из Национального фонда составила 20% от общего объема торгов и не более 45 млн долл. США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок.

Для увеличения валютной доли пенсионных активов ЕНПФ до 40% Национальный Банк в сентябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долл. США или около 11% от общего объема рынка.

Сообщается, что в рамках реализации решения правительства о покупке акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд Нацбанк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Нацбанка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Нацбанк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

В сентябре объем продажи из золотовалютных резервов Нацбанка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долл. США, в октябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 240 до 260 млн дол. США.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре 2024 года Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов США.

Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в октябре 2024 года ожидается в размере от 850 до 950 млн долларов США.

#продажа #валюта #тенге #Нацфонд

Популярное

Все
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Растут грейпфруты где? У нас – в Караганде!
РТРК «Казахстан» презентовала новинки телесезона
Счастливая история одной семьи
Не было бы счастья, да несчастье помогло
И вовсе не опасное соседство
Для разработки новых технологий
Проложить путь к светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений
Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе
Плохая мать?..
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Kitap qala»
О новых возможностях и мировой практике
О качестве здравоохранения и юридической помощи
«Я выбираю спорт!»
Для модернизации торговой инфраструктуры можно воспользоваться господдержкой
«Актобе» завоевал Кубок Казахстана
Возраст счастью не помеха!
Творцы лакокрасочной радуги
Распоряжение Главы государства
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Астанинское дежавю
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
На благо страны
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Новое требование к иностранным банкам выдвинул финрегулятор
Коллекторы будут работать по-новому в Казахстане
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Как кредитная история влияет на рейтинг заемщика

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]