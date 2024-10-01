Продажи валюты из Нацфонда за сентябрь составили 945 млн долл. США

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным главного банка страны, за сентябрь курс тенге укрепился на 0,1%, до 481,11 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 210 до 222 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за сентябрь составили 945 млн долл. США.

Доля продаж из Национального фонда составила 20% от общего объема торгов и не более 45 млн долл. США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок.

Для увеличения валютной доли пенсионных активов ЕНПФ до 40% Национальный Банк в сентябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долл. США или около 11% от общего объема рынка.

Сообщается, что в рамках реализации решения правительства о покупке акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд Нацбанк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Нацбанка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Нацбанк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

В сентябре объем продажи из золотовалютных резервов Нацбанка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долл. США, в октябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 240 до 260 млн дол. США.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре 2024 года Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов США.

Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в октябре 2024 года ожидается в размере от 850 до 950 млн долларов США.