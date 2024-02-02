Продолжая традиции Амре Статьи 2 февраля 2024 г. 3:10 1 Илья Пащенко Запоминающимся событием для всей Франции стали выступления творческих коллективов и артистов «Казахконцерта» им. Розы Баглановой, прошедшие в рамках масштабного проекта Focus Kazakhstan 2024. фото автора Искусство нашей страны уже давно известно и любимо во Франции. Достаточно вспомнить, как восторженно встречали парижане Амре Кашаубаева, выступившего на этнографическом концерте в рамках проводимой тогда Всемирной выставки. На участии певца-казаха особо настаивал нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский, считавший, что сам факт его присутствия на концерте уже имеет государственное значение. Утонченный художественный вкус и богатая внутренняя культура не подвели «самого образованного министра Европы», как звали Луначарского современники, и выступление Амре Кашаубаева действительно произвело фурор. Вот как писала об этом французская газета Comedia: «Мелопеи, которые поются казахами в их степях, представлены г-ном Кашаубаевым, который, чтобы нас растрогать, не прибегает ни к одному из наших западных приемов. Протяжный, призывной клич, возглас, очень нежное, трогательное пение для него достаточны, чтобы заставить нас проникнуться безбрежностью степей и поэзией больших горизонтов». Нельзя не вспомнить и тот восторг, с которым слушал казахские песни и кюи великий французский писатель, нобелевский лауреат Ромен Роллан. В письме к Александру Затаевичу, приславшему книгу «1 000 песен казахского народа», писатель не мог скрыть своего восхищения: «Я, как и Вы, был поражен силою трогательного настроения, которое довольно простыми средствами вызывает легенда об Аксак-кулане, призывной силой песни, которая создает в пространстве город на Сыр-Дарье, этим цветением прекрасных и здоровых мелодий, которые украшают степь. Я был также удивлен тем, что они перестали быть для меня далекими, я нахожу их родственными нашей европейской музыкальной флоре, если не той, какою она является ныне, то той, каковою она была, пока ученая музыка не заглушила в ней элементы народности». Последнее признание мэтра французской литературы особенно ценно, ведь многим европейцам долгие годы казался незыблемым постулат Киплинга: «Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». Но искусство оказалось сильнее каких-либо предрассудков. Оно позволило не только открыть новую, прежде неведомую страну, но и породниться с ней духовно. Разумеется, мы приводим эти факты не для того, чтобы в очередной раз щегольнуть былыми заслугами и после этого отправиться почивать на лаврах предков. Мы лишь хотим показать, какая ответственность легла на плечи артистов «Казахконцерта», представлявших наше искусство во Франции. Ведь за их плечами были сформировавшиеся традиции, была, не побоимся этого слова, целая исполнительская школа. Потому предстояло не только не ударить в грязь лицом перед зарубежной публикой, не только выступить на том же высоком уровне, который задали исполнители прошлого, но и приумножить вышеупомянутые традиции, развить их, продемонстрировав тем самым исключительно важную для любого вида искусства преемственность поколений. Получилось ли это у наших артистов? Ответом может послужить встречный вопрос одной из зрительниц концерта: «Вы видели, как зал реагировал?» Действительно, каждый номер французская публика встречала бурными аплодисментами, которые, как сказали бы раньше, неоднократно переходили в овацию. Первый концерт «Мелодии степи» состоялся 19 января. – На национальной сцене выступили этно-фольклорный ансамбль Turan, ансамбль «Гүлдер», солисты Центра национального искусства «Халық қазынасы» Айзат Карабек и Аскар Мукият, которые специализируются на исполнении традиционных казахских песен. Хочу еще раз подчеркнуть: именно на национальной сцене. Что это значит? Это значит, что сцена статусная, она подчиняется напрямую Министерству культуры Франции, – отметила главный балетмейстер ансамбля «Гүлдер» Анвара Садыкова. Структурно концерт состоял из двух отделений. В творческом содружестве выступили артисты двух ансамблей – Turan и «Гүлдер», представившие всю красоту казахского музыкального и танцевального искусства. Красочные номера так вдохновили зрителей, что они начали подниматься на сцену, чтобы поздравить артистов с подлинным и, заметим, абсолютно заслуженным триумфом. По словам Анвары Садыковой, прошедшие гастроли отличал высокий уровень их организации. Артистам были созданы все условия, и они могли целиком и полностью посвятить себя любимому делу. Для нового состава ансамбля «Гүлдер» гастроли в рамках проекта Focus Kazakhstan 2024 – первая поездка в Европу. Впрочем, слово «поездка» тут вряд ли уместно, слишком уж по-туристически оно звучит. Нет, это был экзамен, проверка творческого мастерства, ведь представленные ансамблем хореографические номера должны были соответствовать самому духу казахских народных песен, под аккомпанемент которых и ставились. – Огромную благодарность хочется выразить нашим соотечественникам, которые работают во Франции. Они поддержали нас словом и делом. Это было приятно во всех отношениях, – резюмировала Анвара Садыкова. Второй концерт состоялся 26 января. Свое творчество публике представили заслуженный деятель РК Бибигуль Жанузак, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Азат Малик, отличник культуры Дина Мирманова и камерно-инструментальный ансамбль Forte Trio. Программу концерта составили произведения зарубежных и казахстанских композиторов. – Мы всегда рады встречам со зрителями в новых залах. Цель концерта – дать слушателям возможность окунуться в различные исторические эпохи, почувствовать красоту голосов наших солистов. Всегда очень ответственно и волнительно выступать перед зрителями за рубежом. Но мы, как мне кажется, показали высокий уровень и профессионализм, продемонстрировали особенности нашей культуры, – рассказала Дина Мирманова. Своими впечатлениями о прошедшем концерте поделился и Азат Малик. Он отметил, что гастроли прошли успешно, и лучшее доказательство тому – та теплота, с которой французские зрители встречали и провожали казахстанских артистов. По его словам, в зале ощущалась особая, душевная атмосфера, которая являлась как бы чувственным выражением особой силы диалога культур. – Надеюсь, в будущем отношения Казахстана и Франции станут еще теснее, и мы вновь вернемся в эту прекрасную страну с еще более насыщенной программой, – заключил артист. «Все народные песни во всем мире говорят на одном языке», – заметил как-то французский писатель Анри Барбюс. Выступление казахстанских исполнителей позволило жителям и гостям Бельфора понять, насколько прав был их выдающийся соотечественник. Песни степняков, рожденные мудростью бескрайних просторов, вновь, как и в былые времена, оказались необычайно близки зарубежным слушателям. Традиции Амре Кашаубаева, покорившего сердца французской публики, живут и приумножаются. И в этом – залог дальнейших успехов наших исполнителей. #культура #Франция #Казахконцерт #Focus Kazakhstan 2024