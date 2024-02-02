Продолжая традиции Амре

Искусство нашей страны уже давно известно и любимо во Франции. Достаточно вспомнить, как восторженно встречали парижане Амре Кашаубаева, выступившего на этнографическом концерте в рамках проводимой тогда Всемирной выставки. На участии певца-казаха особо настаивал нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский, считавший, что сам факт его присутствия на концерте уже имеет государственное значение. Утонченный художественный вкус и богатая внутренняя культура не подвели «самого образованного минист­ра Европы», как звали Луначарского современники, и выступление Амре Кашаубаева действительно произвело фурор. Вот как писала об этом французская газета Comedia: «Мелопеи, которые поются казахами в их степях, представлены г-ном Кашаубаевым, который, чтобы нас растрогать, не прибегает ни к одному из наших западных приемов. Протяжный, призывной клич, возглас, очень нежное, трогательное пение для него достаточны, чтобы заставить нас проникнуться безбрежностью степей и поэзией больших горизонтов».

Нельзя не вспомнить и тот восторг, с которым слушал казахские песни и кюи великий французский писатель, нобелевский лауреат Ромен Роллан. В письме к Александру Затаевичу, приславшему книгу «1 000 песен казахского народа», пи­сатель не мог скрыть своего восхищения: «Я, как и Вы, был поражен силою трогательного настроения, которое довольно простыми средствами вызывает легенда об Аксак-кулане, призывной силой песни, которая создает в пространстве город на Сыр-Дарье, этим цветением прекрасных и здоровых мелодий, которые украшают степь. Я был также удивлен тем, что они перестали быть для меня далекими, я нахожу их родственными нашей европейской музыкальной флоре, если не той, какою она является ныне, то той, каковою она была, пока ученая музыка не заглушила в ней элементы народности».

Последнее признание мэтра французской литературы особенно ценно, ведь многим европейцам долгие годы казался незыблемым постулат Киплинга: «Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». Но искусство оказалось сильнее каких-либо предрассудков. Оно позволило не только открыть новую, прежде неведомую страну, но и породниться с ней духовно.

Разумеется, мы приводим эти факты не для того, чтобы в очередной раз щегольнуть былыми заслугами и после этого отправиться почивать на лаврах предков. Мы лишь хотим показать, какая ответственность легла на плечи артис­тов «Казахконцерта», представлявших наше искусство во Франции. Ведь за их плечами были сформировавшиеся традиции, была, не побоимся этого слова, целая исполнительская школа. Потому предстояло не только не ударить в грязь лицом перед зарубежной публикой, не только выступить на том же высоком уровне, который задали исполнители прошлого, но и приумножить вышеупомянутые традиции, развить их, продемонстрировав тем самым исключительно важную для любого вида искусства преемственность поколений.

Получилось ли это у наших артистов? Ответом может послужить встречный вопрос одной из зрительниц концерта: «Вы видели, как зал реагировал?» Действительно, каждый номер французская публика встречала бурными аплодисментами, которые, как сказали бы раньше, неоднократно переходили в овацию.

Первый концерт «Мелодии степи» состоялся 19 января.

– На национальной сцене выступили этно-фольклорный ансамбль Turan, ансамбль «Гүлдер», солисты Центра нацио­нального искусства «Халық қазынасы» Айзат Карабек и Аскар Мукият, которые специализируются на исполнении традиционных казахских песен. Хочу еще раз подчеркнуть: именно на национальной сцене. Что это значит? Это значит, что сцена статусная, она подчиняется напрямую Министерству культуры Франции, – отметила главный балетмейстер ансамбля «Гүлдер» Анвара Садыкова.

Структурно концерт состоял из двух отделений. В творческом содружестве выступили артисты двух ансамблей – Turan и «Гүлдер», представившие всю красоту казахского музыкального и танцевального искусства. Красочные номера так вдохновили зрителей, что они начали подниматься на сцену, чтобы поздравить артистов с подлинным и, заметим, абсолютно заслуженным триумфом.

По словам Анвары Садыковой, прошедшие гастроли отличал высокий уровень их организации. Артистам были созданы все условия, и они могли целиком и полностью посвятить себя любимому делу. Для нового состава ансамбля «Гүлдер» гастроли в рамках проекта Focus Kazakhstan 2024 – первая поездка в Европу. Впрочем, слово «поездка» тут вряд ли уместно, слишком уж по-туристически оно звучит. Нет, это был экзамен, проверка творческого мастерства, ведь представленные ансамблем хорео­графические номера должны были соответствовать самому духу казахских народных песен, под аккомпанемент которых и ставились.

– Огромную благодарность хочется выразить нашим соотечественникам, которые работают во Франции. Они поддержали нас словом и делом. Это было приятно во всех отношениях, – резюмировала Анвара Садыкова.

Второй концерт состоялся 26 января. Свое творчество публике представили заслуженный деятель РК Бибигуль

Жанузак, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Азат Малик, отличник культуры Дина Мирманова и камерно-инструментальный ансамбль Forte Trio. Программу концерта составили произведения зарубежных и казах­станских композиторов.

– Мы всегда рады встречам со зрителями в новых залах. Цель концерта – дать слушателям возможность окунуться в различные исторические эпохи, почувствовать красоту голосов наших солистов. Всегда очень ответственно и волнительно выступать перед зрителями за рубежом. Но мы, как мне кажется, показали высокий уровень и профессионализм, продемонстрировали особенности нашей культуры, – рассказала Дина Мирманова.

Своими впечатлениями о прошедшем концерте поделился и Азат Малик. Он отметил, что гастроли прошли успешно, и лучшее доказательство тому – та теп­лота, с которой французские зрители встречали и провожали казахстанских артистов. По его словам, в зале ощущалась особая, душевная атмосфера, которая являлась как бы чувственным выражением особой силы диалога культур.

– Надеюсь, в будущем отношения ­Казахстана и Франции станут еще тес­нее, и мы вновь вернемся в эту прекрас­ную страну с еще более насыщенной прог­раммой, – заключил артист.

«Все народные песни во всем мире говорят на одном языке», – заметил как-то французский писатель Анри Барбюс. Выступление казахстанских исполнителей позволило жителям и гос­тям Бельфора понять, насколько прав был их выдающийся соотечественник. Пес­ни степняков, рожденные мудростью бескрайних просторов, вновь, как и в былые времена, оказались необычайно близки зарубежным слушателям. Традиции Амре Кашаубае­ва, покорившего сердца французской публики, живут и приумножаются. И в этом – залог дальнейших успехов наших исполнителей.