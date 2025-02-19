Продвижение межконфессионального диалога: спикер Сената принял участие в международной конференции

Спикер Сената Парламента - руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев принял участие в работе международной конференции по внутриисламскому диалогу, прошедшей в столице Бахрейна - городе Манама, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

На полях форума председатель Сената провел двусторонние встречи с Верховным имамом университета «Аль-Азхара» шейхом Ахмедом ат-Тайебом, председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде и рядом других участников конференции.

В рамках визита в Бахрейн спикер Сената также встретился с королем этой страны – Хамадом бен Исой Аль Халифа. Маулен Ашимбаев передал теплые слова приветствия от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества с королевством, как одним из важных партнеров для нашей страны в регионе Персидского залива.

Выступая в ходе пленарной сессии международной конференции, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в настоящее время человечество сталкивается с глобальными вызовами, включая внутренние разногласия, геополитическую нестабильность, вооруженные конфликты, распространение экстремизма. В свою очередь, как показывает практика, такая международная напряженность нередко используется для распространения радикальных идеологий, разжигания ксенофобии и ненависти. И в этом контексте, по мнению спикера Сената, конференция в Бахрейне выступает важной и своевременной площадкой по налаживанию диалога между народами и культурами во имя мира и единства.

«Конференция проходит в поворотный момент для международного сообщества. Вызовы, с которыми мир сталкивается сегодня, выходят за рамки мусульманского мира – они угрожают основам мирового порядка. В этом контексте сегодняшняя конференция, посвященная развитию внутриисламского диалога, является своевременной и значимой инициативой. Инициативы Бахрейна созвучны инициативам президента Казахстана Касым–Жомарта Токаева по продвижению культуры мира и диалога. Декларация Королевства Бахрейн 2017 года и Бахрейнский форум за диалог под лозунгом «Восток и Запад за мирное сосуществование» сыграли ключевую роль в продвижении идей мира и толерантности. Кроме того, Глобальный центр мирного сосуществования имени короля Хамада продолжает активно продвигать это прогрессивное видение», – сказал в своем выступлении Маулен Ашимбаев.

Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий акцентировал внимание на актуальности поднимаемых в рамках панельных сессий конференции вопросах, охватывающих наряду с религией вопросы науки, образования, роли женщин и другие концептуальные аспекты.

Спикер Сената также обозначил ключевые подходы, активно продвигаемые Казахстаном на международной арене и направленные на укрепление мира, согласия и взаимного доверия.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев последовательно продвигает культуру единства, взаимопонимания и межконфессионального диалога как внутри страны, так и на мировой арене. В сентябре в Астане пройдет VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий на тему: «Диалог религий: синергия во имя будущего». На протяжении более 20 лет эта площадка объединяет усилия религиозных лидеров для решения насущных вызовов современности. В рамках Съезда также будет проведен Форум молодых религиозных лидеров», – сказал в своем выступлении руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В этот день Маулен Ашимбаев также встретился с Верховным имамом университета «Аль-Азхар» шейхом Ахмедом ат-Тайебом. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога. Как отметил спикер Сената, в Казахстане с большим уважением относятся к университету «Аль-Азхар», который исторически является одним из ключевых образовательных, научных, духовных центров исламского мира. Он также выразил признательность Верховному имаму за вклад в укрепление межконфессионального диалога, и поддержку идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий, ценности которого сегодня приобретают все большее значение в современном поляризованном мире.

«Университет «Аль-Азхар» - один из важнейших центров продвижения знаний, идей мира и духовности. Ваша деятельность по укреплению межрелигиозного диалога пользуется заслуженным уважением на международном уровне. Вы активно поддерживаете инициативу нашей страны по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Выражаем Вам за это особую благодарность», – сказал Маулен Ашимбаев и вручил шейху Ахмеду ат-Тайебу приглашение для участия в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий от имени Главы государства.

Со своей стороны, Верховный имам «Аль-Азхара» обозначил важную роль Казахстана в продвижении и укреплении глобального межрелигиозного диалога и выразил готовность к дальнейшей совместной работе в этом направлении, включая сотрудничество в области теологического образования и научных исследований.

В ходе встречи с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде Маулен Ашимбаев выразил слова соболезнования в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау. Он также отметил, что Духовное управление мусульман Кавказа уже много лет вносит значимый вклад в достижение целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Кроме того, члены казахстанской делегации встретились с председателем Высшего совета по делам ислама Бахрейна шейхом Абдулрахманом бен Мохаммедом бен Рашидом Аль-Халифа, председателем Главного агентства по делам ислама и вакуфов ОАЭ Омаром Хабтуром Аль-Дарей, директором Оксфордского центра исламских исследований Фарханом Ахмадом Низами, генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой.