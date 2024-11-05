Проект казахстанских студентов признан лучшим в области онкологии

Образование , Наука
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Венера Баталова
корреспондент

Юные исследователи разработали специальный гель для точечной терапии рака молочной железы

Фото: пресс-служба МНВО РК

Команда студентов Nazarbayev University (NU) победила на прошедшем в Париже международном конкурсе iGEM как «Лучший проект в области онкологии», обогнав команды биологов из топовых вузов мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК

iGEM (International Genetically Engineered Machine) — это международный конкурс по синтетической биологии, где студенты со всего мира разрабатывают и реализовывают инновационные проекты. Участники создают генетически модифицированные организмы, решающие актуальные научные и социальные проблемы. На протяжении 11 месяцев команда iGEM NU работала над Санагелем – инновационным методом таргетированной бактериотерапии протоковой карциномы молочной железы.

«Система состоит из непатогенных штаммов кишечной палочки, генетически модифицированных для создания противоракового пептида, который выборочно скрепляет клеточные мембраны раковых клеток и образует поры. Это приводит к разрушению опухолевых клеток. Чтобы обеспечить более высокий уровень контроля безопасности, мы также внедрили механизм самоуничтожения», - объясняет студент-биолог третьего курса и член команды iGEM NU Темирлан Каратай.

В этом году его команда, состоящая из 24 человек, поборолась за первенство с 437 командами учебных заведений из более чем 50 стран мира, в том числе Harvard, Oxford и MIT. На протяжении последних 11 лет команда iGEM NU является единственной в своем роде не только в Казахстане, но и в Центральной Азии, отметили в министерстве.

Помимо награды за лучший проект в онкологии, студенты лучшего исследовательского вуза страны получили приз за «Лучшее оборудование». Они изобрели и вручную собрали устройство «NanoX», функцией которого является автоматизация подготовки лабораторных растворов, таких как гидрогель и клеточные культуры. Команда участвовала в инкубационной программе бизнес-акселлератора NURIS ABC Incubation Program и дошла до финальной стадии.

«В первую очередь, мы выражаем глубокую благодарность NU и Школе естественных, социальных и гуманитарных наук за поддержку все эти 11 лет. Университет предоставляет все условия для того, чтобы студенты имели возможность реализовать свой научный потенциал. Безусловная поддержка университета и его профессорско-преподавательского состава сыграла ключевую роль в достижении таких результатов, которые были бы невозможны без столь высокого уровня содействия», - подчеркнула капитан команды Ансаль Диасова.

Команда с самого своего основания уделяет особое внимание популяризации науки в целом и синтетической биологии в частности. Они устраивают научные выставки и летние лагеря для школьников из сельских регионов и детей с особенностями развития, таким образом продвигая инклюзивность и доступность науки для всех.

#проект #онкология #студенты #победители #NU

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