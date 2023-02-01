Проект Концепции развития АПК до 2030 года рассмотрели в Правительстве РК

Как отметил глава МСХ, документ разрабатывался с учетом предложений бизнеса и экспертов, исходя из глобальных вызовов и мировых трендов, с которыми может столкнуться отечественный агропромышленный комплекс в ближайшие годы.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Актуализированный проект Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что документ разрабатывался с учетом предложений бизнеса и экспертов, исходя из глобальных вызовов и мировых трендов, с которыми может столкнуться отечественный агропромышленный комплекс в ближайшие годы.

Среди основных задач Концепции: повышение производительности труда в отрасли в 2 раза, увеличение экспорта сельхозпродукции в 3 раза, а также самообеспечение по всем продтоварам на уровне не менее 90%. Планируется также нарастить объемы инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в среднем в 2,5 раза.

В частности, будут приняты меры по повышению урожайности пшеницы до 20 ц/га за счет субсидирования покупки семян и модернизации семеноводческих хозяйств. Площадь орошаемых земель к указанному сроку планируется довести до 3 млн га, а уровень внесения минеральных удобрений — до 40%. При этом темп обновления сельхозтехники должен достичь 7% благодаря льготному лизингу и другим мерам господдержки.

«Для достижения данных индикаторов необходимо отказываться от монокультур, соблюдать научно-обоснованные севообороты, а также внедрять в производство современные ресурсосберегающие технологии. Разрабатывается специальный Комплексный план по развитию семеноводства, в рамках которого начата работа по переводу научных организаций на современные методы селекции. Создается стройная система семхозов, ключевыми субъектами которой станут наши научные и опытные хозяйства НАНОЦ», — отметил министр.

Для повышения эффективности и прозрачности управления земельными ресурсами планируется запустить единую цифровую платформу сельхозземель, автоматизировать процесс оформления участков, а также продолжить работу по выявлению и вовлечению в оборот неиспользуемых земель.

В животноводстве упор будет сделан на внедрение современных методов селекции, стимулирование кормопроизводства, развитие инфраструктуры пастбищ и увеличение поголовья сельхозживотных в целом.

В целях повышения объема экспорта отечественной продукции будет проводиться работа по расширению перечня казахстанских предприятий в зарубежных реестрах поставщиков. Это позволит нарастить экспорт до $9,9 млрд. В целом до 2030 года во всех отраслях сельского хозяйства намечена реализация более 1,7 тыс. инвестиционных проектов общей стоимостью 4,5 трлн тг, что значительно повысит экспортный потенциал республики.

Что касается аграрной науки, планируется решить проблемы, связанные с внедрением в производство прикладных разработок и их коммерциализацией, а также создать современную национальную систему распространения знаний по опыту развитых стран.

«Предусматривается ежегодное увеличение программно-целевого финансирования аграрной науки, введение отраслевого грантового финансирования для молодых ученых. В результате доля внедренных научных разработок в АПК должна увеличиться с 14,5% до 40%», — отметил Ербол Карашукеев.

В целом ожидается, что реализация Концепции позволит насытить внутренний рынок продовольственными товарами отечественного производства, создать около 70 тыс. хозяйств и порядка 400 тыс. рабочих мест.