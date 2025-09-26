Проект по ранней диагностике рака разработал студент из Астаны

Асет Сыздыков
Система способна прогнозировать развитие болезни на год-полтора вперед на конкретном месте органа

Студент второго курса Astana IT University Асылжан Абдулаев представил свой проект Cortex AI – систему ранней диагностики рака легких, печени и мозга, сообщает Kazpravda.kz

Асылжан Абдулаев объясняет, что он разработал программу, которая анализирует снимки КТ, ПЭТ, МРТ и УЗИ, сопоставляя их с базой из сотен тысяч медицинских кейсов. Система работает на базе машинного обучения с использованием передовых моделей, включая SOTA от NVIDIA для 3D-диагностики.

– Наш проект – это больше, чем просто диагностика по КТ-снимку. Мы анализируем не только изображение, но и биологические данные пациента, чтобы предсказать, где и когда может появиться онкологическое заболевание. Система способна прогнозировать развитие болезни на год-полтора вперед на конкретном месте органа, – говорит Асылжан.

По его словам, команда провела анализ более 1 600 симуляционных кейсов. Где-то система показывала 70, 85, 90 процентов, так как многое зависит от качества снимка и индивидуальных факторов организма. С внедрением модели SOTA, которая показывает 3D-снимок организма, точность прогноза выросла до 98 процентов.

При этом разработчик подчеркнул, что программа не ставит задачу заменить врача, а дает лишь детальный отчет, который специалист затем подтверждает.

Асылжан Абдулаев сообщил, что сейчас они ведут переговоры с крупными клиниками и готовят пилоты в медицинских университетах.

 

 

